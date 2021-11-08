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  4. Günlerdir dua istiyordu! Koronavirüse yakalanan Hakan Ural hastaneye kaldırıldı

Günlerdir dua istiyordu! Koronavirüse yakalanan Hakan Ural hastaneye kaldırıldı

08.11.2021 11:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sunucu Hakan Ural, geçen günlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sevenlerinden dua istemişti. Sağlık durumundan bahseden Ural, "Her geçen gün daha da zorlaştı" demişti. Sunuculuğunu yaptığı 'Neler Oluyor Hayatta' programından yapılan açıklamada Hakan Ural'ın koronavirüse yakalandığı duyuruldu.

Günlerdir dua istiyordu! Koronavirüse yakalanan Hakan Ural hastaneye kaldırıldı

Hafta içi Kanal D ekranlarında yayınlanan 'Neler Oluyor Hayatta' progamının başarılı sunucusu Hakan Ural'dan kötü haber geldi. Bir süredir yayına katılamayan Hakan Ural, sosyal medya hesabından soğuk algınlığı geçirdiğini duyurdu. Ancak ilerleyen günlerde durumu ağırlaşan Hakan Ural, hastaneye giderek PCR testi yaptırdı. Ural'ın negatif çıkan test sonucu bir süre sonra pozitife döndü.

HASTANEYE YATIRILDI

Ural, bunun üzerine tedbir amacıyla hastaneye yatırıldı. Tedavisi sürüyor. Hastalık sürecini istediği gibi geçiremeyen Ural, iki günün sonunda bir paylaşım daha yaparak, “Arkadaşlar maalesef süreç her geçen gün daha zorlaştı. Sıkıntılı yani. Bir önceki post iyi dedik ama erken davranmışız. Allah yardımcımız olsun dualarınızı eksik etmeyin.” ifadelerine yer vermişti.

Hakan Ural'ın sağlık durumu nasıl? Sevilen isimden üzen haber!Hakan Ural'ın sağlık durumu nasıl? Sevilen isimden üzen haber!


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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Hakan Ural
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