Hakan Yılmaz'dan Hülya Avşar'a simit göndermesi! 'Sıkıldım' şarkısıyla paylaştı

Hülya Avşar'ın son ekonomik gelişmelerle ilgili olarak kendisine sorulan bir soruya "Gerekirse simit yiyeceğiz ve bu günleri atlatacağız" yanıtını verdi. Bu yanıt sonrasında Avşar tepki topladı.

"SIKILDIM" ŞARKISIYLA SİMİT YEDİ!

Oyuncu Hakan Yılmaz ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Hülya Avşar'a yanıt verdi. Yılmaz paylaşımında simit yerken Hülya Avşar'ın "Sıkıldım" şarkısını kullandı.

AÇIKLAMASI ELEŞTİRİLERE NEDEN OLMUŞTU

Hülya Avşar açıklamasında şunları söylemişti:

"Ekonomik krizin herkese ve her kesime mutlaka yansıması oluyor. Benim bildiğim bir tek şey var. Türkiye'de hatta şimdiki duruma göre dünyada eğer hayattaysan, mutlaka bu tür günleri, bu zamanları öngörüp biraz daha farklı yaşam çizmek lazım. Ayağımızı yorganımıza göre uzatmalıyız. 'Bu saatten sonra simit mi yiyeceğiz' falan. Gerekirse yenecek ama bugünler de biraz kolay atlatılacak. Biraz bizim bu işi bireysel halletmemiz gerekir diye düşünüyorum."

