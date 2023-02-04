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Hakem Akademisi tarafından Elit CORE kampı düzenlendi!

04.02.2023 11:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA'nın "Centre of Refereeing Excellence (CORE)" projesi kapsamında başlattığı ve Hakem Akademisinin bir parçası olan CORE eğitiminin kamp aşaması gerçekleştirildi.

Hakem Akademisi tarafından Elit CORE kampı düzenlendi!

UEFA'nın "Centre of Refereeing Excellence (CORE)" projesi kapsamında başlattığı ve Hakem Akademisinin bir parçası olan CORE eğitiminin kamp aşaması, 25-27 Ocak 2023 tarihlerinde TFF Riva Tesisleri'nde Hakem Akademisi Danışmanı Oğuz Sarvan koordinatörlüğünde ve CORE kamplarına ilk kez katılan 9 Süper Lig hakeminin katılımı ile gerçekleştirildi.

Süper Lig hakemlerinin yer aldığı Elit CORE eğitimi kapsamında;

a. UEFA eğitimlerinde aktarılan en son talimatlar, yerel kliplerle çeşitlendirilerek, mümkün olduğunca analiz ve sohbet ortamı oluşturularak katılımcılara farklı eğitmenler tarafından aktarıldı.

b. Hakem Akademisi kapsamında; hakemlerin kişisel gelişim ve farkındalıklarını arttırmak amacıyla Dr. Sema Özer Özdemir tarafından beden dili, Dr. Ertan Görgü tarafından ise iletişim konularında katılımcı hakemlerimize eğitimler verildi.

c. Saha uygulamalarından kurgulanan pozisyonlardan yola çıkılarak, hakemlerin ilgili pozisyonlar için verdikleri kararlardan alınan görüntülerle oluşturulan video analiz ve geri bildirim çalışmaları ile, hakemlerin performansları daha detaylı şekilde incelendi. Ayrıca hakemlerin kişisel gelişimleri ve analizleri için de önemli bir çalışma fırsatı yaratıldı.

d. Elit CORE programının son aşaması, ligimizde görev alacak olan hakemlerin, atanacakları ilk müsabakalarında izlenmeleri ve bu maçlarla ilgili kendileriyle analiz yapılarak geri bildirimde bulunulması ile tamamlanacak. Bu uygulama, Elit CORE kursunun kamp aşamasının ardından görev alan 2 hakem için yapıldı ve katılımcı diğer 7 hakem için de ilk atanacakları müsabakalarında eğitimciler tarafından gerçekleştirilecek.

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