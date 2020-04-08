Hakem Eren Ferhat Çelik ve eşi koronavirüs savaşını kazandı

Zonguldak İl Hakemi Eren Ferhat Çelik ve eşi Tuğçe Yozgatlı Çelik koronavirüs testlerinin pozitif çıkması nedeniyle Bülent Ecevit Üniversitesi ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altı alınmıştı.
İlk olarak Tuğçe Yozgatlı Çelik'in tedavisine evde devam edilmesine karar verilmişti. Son olarak Eren Ferhat Çelik'ten iyi haber geldi. Korona virüs savaşını kazanan Çelik hastaneden taburcu edildi. Eren Ferhat Çelik ve Tuğçe Yozgatlı Çelik çiftinin korona virüs savaşını kazanması hakem camiasında büyük sevince neden oldu. (İHA)
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