Hakem Fırat Aydınus mesleği bıraktıktan sonra ilk kez ortaya çıktı! Son halini görenler şaşırdı

Acun Ilıcalı ile Fırat Aydınus bir araya geldi. Ünlü televizyoncu Instagram hesabının story kısmında birlikte çekildikleri selfie'ye yer verdi.

Futbola ilgi duyan ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, Fırat Aydınus ile olan paylaşımına şu notu düştü:

"Keşke hocam Fırat Aydınus bizim kanalımızda olsa"

FIRAT AYDINUS, ACUN ILICALI'NIN KANALINDA ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARINI MI YORUMLAYACAK?

Bu paylaşım Türk futbolunun sevilen hakemlerinden biri olan Fırat Aydınus'un, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu kanalda veya dijital platformda Şampiyonlar Ligi maçlarını yorumlayacağı söylentilerini de beraberinde getirdi.

FIRAT AYDINUS'UN SON HALİNİ GÖRENLER GÖZLERİNE İNANAMADI

Öte yandan Acun Ilıcalı'nın bu paylaşımında Fırat Aydınus'un son halini görenler kısa süreli şaşkınlık yaşadı.

Ünlü hakemin mesleği bıraktıktan sonraki değişimi dikkatlerden kaçmadı.





