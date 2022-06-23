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Hakem Fırat Aydınus mesleği bıraktıktan sonra ilk kez ortaya çıktı! Son halini görenler şaşırdı

23.06.2022 13:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Acun Ilıcalı, Hakem Fırat Aydınus ile birlikte çekildiği fotoğrafı sosyal medya hesabında paylaştı. Ünlü televizyoncu, "Keşke hocam Fırat Aydınus bizim kanalımızda olsa" notunu düştü. Acun Ilıcalı'nın bu paylaşımı yeni bir programın habercisi olduğu şeklinde yorumlandı. Hakem Fırat Aydınus'un mesleği bıraktıktan sonraki halini görenler ise oldukça şaşırdı. İşte detaylar...

Hakem Fırat Aydınus mesleği bıraktıktan sonra ilk kez ortaya çıktı! Son halini görenler şaşırdı

Acun Ilıcalı ile Fırat Aydınus bir araya geldi. Ünlü televizyoncu Instagram hesabının story kısmında birlikte çekildikleri selfie'ye yer verdi.

Futbola ilgi duyan ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, Fırat Aydınus ile olan paylaşımına şu notu düştü:

"Keşke hocam Fırat Aydınus bizim kanalımızda olsa"

Hakem Fırat Aydınus mesleği bıraktıktan sonra ilk kez ortaya çıktı! Son halini görenler şaşırdı

FIRAT AYDINUS, ACUN ILICALI'NIN KANALINDA ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARINI MI YORUMLAYACAK?

Bu paylaşım Türk futbolunun sevilen hakemlerinden biri olan Fırat Aydınus'un, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu kanalda veya dijital platformda Şampiyonlar Ligi maçlarını yorumlayacağı söylentilerini de beraberinde getirdi.

Hakem Fırat Aydınus mesleği bıraktıktan sonra ilk kez ortaya çıktı! Son halini görenler şaşırdı

FIRAT AYDINUS'UN SON HALİNİ GÖRENLER GÖZLERİNE İNANAMADI

Öte yandan Acun Ilıcalı'nın bu paylaşımında Fırat Aydınus'un son halini görenler kısa süreli şaşkınlık yaşadı.

Hakem Fırat Aydınus mesleği bıraktıktan sonra ilk kez ortaya çıktı! Son halini görenler şaşırdı

Hakem Fırat Aydınus mesleği bıraktıktan sonra ilk kez ortaya çıktı! Son halini görenler şaşırdı

Ünlü hakemin mesleği bıraktıktan sonraki değişimi dikkatlerden kaçmadı.

Fırat Aydınus, Acun Ilıcalı

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Anahtar Kelimeler:
TV8 Acun Ilıcalı
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