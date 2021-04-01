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Hakem Fırat Aydınus'un korona testi pozitif çıktı

01.04.2021 14:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatayspor ile Galatasaray arasında oynanacak Süper Lig maçı öncesi tecrübeli hakemin koronavirüse yakalandığı gündeme geldi. Fırat Aydınus, yaklaşık 2.5 yıl sonra bir Galatasaray maçında görev alacaktı. Aydınus, son olarak Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 2 Kasım 2018 tarihinde oynanan ve olaylı geçen maçı yönetmişti. Aydınus o tarihten sonra bir daha Galatasaray maçlarında görev yapmamıştı.

Hakem Fırat Aydınus'un korona testi pozitif çıktı

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray deplasmanda Hatayspor ile karşı karşıya gelecek. Merkez Hakem Kurulu, bu maça hakem Fırat Aydınus'u atadı. Ancak; tecrübeli hakem bu maçta görev yapamayacak.

FIRAT AYDINUS KORONAVİRÜSE YAKALANDI

Türkiye Gazetesi yazarlarından Ömer Faruk Ünal; Hatayspor-Galatasaray maçının hakemi Fırat Aydınus'un koronavirüse yakalandığını ve dolayısıyla 3 Nisan Cumartesi günü saat 19:00'da oynanacak maçı yönetemeyeceğini yazdı. Aydınus'un testinin pozitif çıkması sonrası MHK'nin yeni hakemi gün içinde açıklaması bekleniyor.

2.5 YIL SONRA GÖREV YAPACAKTI

Fırat Aydınus, yaklaşık 2.5 yıl sonra bir Galatasaray maçında görev alacaktı. Aydınus, son olarak Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 2 Kasım 2018 tarihinde oynanan ve olaylı geçen maçı yönetmişti. Aydınus o tarihten sonra bir daha Galatasaray maçlarında görev yapmamıştı.


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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Hatayspor
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