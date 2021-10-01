Hakem golü tuttu! Maça damga vuran pozisyon

Avrupa Ligi'nde Galatasaray, deplasmanda Marsilya'yla golsüz berabere kalırken, 4 puanla gruptaki liderliğini korudu. Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Fatih Terim karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, mutlak gol şansının hakem tarafından engellendiğini söyledi.

"CICALDAU BOŞ KALEYE VURACAKTI AMA HAKEME TAKILDI"

"Beğendiğim bir skor oldu. Marsilya ile Marsilya'da değil, herhangi bir yerde oynamak zor. İyi analiz ettik. Dersimize iyi çalıştık. Cengiz'le beraber iki kenarı çok geniş kullanan bir takım. Çok adamla hücum yaptıkları için iki kenarı kenarda değil, içeride yanındaki oyuncularla beraber Berkan'la iyi kapattık. Berkan, Patrick ve Kerem orayı iyi kapattı. Alex ve Taylan ile orta sahada onları durdurduk. Takım kazandığımız toplardan sonra bol pas yaparak, oyunu sete çevirerek rahat çıktık. Her zaman 45 - 46 - 48 yediğimiz golü atsak farklı olurdu. Cicaldau boş kaleye vuracaktı ama hakeme takıldı. Kale boş kaleci yok. Hakeme gösterdik, 'Şanssızlık' dedi.

