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Hakem golü tuttu! Maça damga vuran pozisyon

01.10.2021 07:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, golsüz berabere biten Marsilya maçının ardından açıklamalarda bulundu. Cicaldau'nun mutlak gol şansını futbolcunun önüne geçerek engelleyen karşılaşmanın Polonyalı hakemini eleştiren Terim, "Cicaldau boş kaleye vuracaktı ama hakeme takıldı. Kale boş, kaleci yok. Hakeme gösterdik, 'Şanssızlık' dedi" ifadelerini kullandı.

Hakem golü tuttu! Maça damga vuran pozisyon

Avrupa Ligi'nde Galatasaray, deplasmanda Marsilya'yla golsüz berabere kalırken, 4 puanla gruptaki liderliğini korudu. Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Fatih Terim karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, mutlak gol şansının hakem tarafından engellendiğini söyledi.

"CICALDAU BOŞ KALEYE VURACAKTI AMA HAKEME TAKILDI"

"Beğendiğim bir skor oldu. Marsilya ile Marsilya'da değil, herhangi bir yerde oynamak zor. İyi analiz ettik. Dersimize iyi çalıştık. Cengiz'le beraber iki kenarı çok geniş kullanan bir takım. Çok adamla hücum yaptıkları için iki kenarı kenarda değil, içeride yanındaki oyuncularla beraber Berkan'la iyi kapattık. Berkan, Patrick ve Kerem orayı iyi kapattı. Alex ve Taylan ile orta sahada onları durdurduk. Takım kazandığımız toplardan sonra bol pas yaparak, oyunu sete çevirerek rahat çıktık. Her zaman 45 - 46 - 48 yediğimiz golü atsak farklı olurdu. Cicaldau boş kaleye vuracaktı ama hakeme takıldı. Kale boş kaleci yok. Hakeme gösterdik, 'Şanssızlık' dedi.

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Galatasaray Futbol Kulübü
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