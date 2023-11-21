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Hakem kaçtı oyuncular kovaladı, amatör küme maçında tekmeler yumruklar havada uçuştu!

21.11.2023 19:11 | Son Güncelleme:
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Mersin'in Erdemli ilçesinde, Erdemli Limonspor – Mut İdmanyurdu Belediyespor arasında oynanan karşılaşmada kırmızı kart gören ve saha dışına çıkan Limonspor oyuncusu Galip Gök, kramponlarla yan ve orta hakeme saldırdı. O anlar gündem oldu. İşte detaylar...

Mersin Süper Amatör Ligi'nin 10. haftasında Erdemli futbol sahasında Erdemli Limonspor ile Mut İdmanyurdu Belediyespor karşı karşıya geldi.

Orta hakem Burak Filik'in yönettiği maçta Mut İdmanyurdu Belediyespor 2-0 önde iken, Erdemli Limonspor'un futbolcusu Galip Gök kırmızı kart görerek saha dışına çıktı. Maç aynı skorla devam ettiği sırada bir pozisyona sinirlenen Gök, elinde kramponlarla sahaya girerek maçın yan hakemi Abdullah Polat'a saldırdı.

HAKEMLER ŞİKAYETÇİ OLDU!

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Polat'a vurduktan sonra maçın orta hakemine de kramponlarını fırlatan Gök'ü iki takımın oyuncuları ve teknik ekibi güçlükle sakinleştirdi. Olayın üzerine orta hakem maçı erteledi. Darp raporu alan hakemler, karakola giderek futbolcudan şikayetçi oldu.

KULÜPLE İLİŞKİSİ KESİLDİ

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Öte yandan olay sonrasında açıklamada bulunan Erdemli Limonspor Kulübü Başkanı Vehbi Özdemir, "Hiç görmek istemediğimiz bir olayla karşılaştık. Biz futbolcuyu engellemeye çalıştık ama olaylar yaşandı. Hakem maçı erteledi. Bizde kulüp olarak olayı çıkaran futbolcunun kulübümüzle ilişkisini kestik. Artık bizim kulüpte bir daha oynayamaz" dedi.

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