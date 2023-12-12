SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol
  4. Hakem Umut Meler'in sağlık durumuyla ilgili açıklama geldi! 'Hayati bir tehlike görünmüyor'

Hakem Umut Meler'in sağlık durumuyla ilgili açıklama geldi! 'Hayati bir tehlike görünmüyor'

12.12.2023 01:14 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında 1-1 berabere kaldıkları Çaykur Rizespor maçından sonra hakem Halil Umut Meler'e saldırdı. Yerde de tekmelenen Hakem Meler hastaneye kaldırıldı. Meler'in doktoru sağlık durumuyla ilgili ilk açıklamayı yaptı. Doktor,"Sadece sol göz çevresinde bir kanaması var, orada küçük bir çatlağı var. Onun dışında önemli bir hayati tehlike görünmüyor ama kafa travması olması nedeniyle hocamızı sabaha kadar takip edeceğiz" dedi.

Hakem Umut Meler'in sağlık durumuyla ilgili açıklama geldi! 'Hayati bir tehlike görünmüyor'

Süper Lig'in 15. haftasında oynanan Ankaragücü-Rizespor karşılaşması 1-1 beraberlikle sona ererken bitiş düdüğüyle birlikte hakem Halil Umut Meler saldırıya uğradı. Maçın bitiminden sonra sahaya giren Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, hakem Halil Umut Meler'e yumruk attı. Hakem Halil Umut Meler, bu saldırının ardından yerde kaldı.

AA-20231211-33160585-33160571-MKE_ANKARAGUCU_KULUBU_BASKANI_FARUK_KOCADAN_HAKEME_SALDIRI

YERDE TEKMELEDİLER

Yumruk darbesi sonrası yere düşen Meler, yüzüne ve vücuduna defalarca tekme darbesi aldı. Araya giren 4. hakem ve güvenlik güçleri saldırganları güçlükle uzaklaştırdı. Saldırı sonrasında yüzü şişen Halil Umut Meler, güvenlik güçlerinin koruması altında ambulans bindirildi.

DOKTORU SAĞLIK DURUMU HAKKINDA BİLGİ VERDİ!

Doktoru saldırıya uğramasının ardından hastanede tedavi altına alınan hakem Halil Umut Meler'in sadece sol göz çevresinde bir kanaması bulunduğunu belirtti.

AA-20231211-33160585-33160568-MKE_ANKARAGUCU_KULUBU_BASKANI_FARUK_KOCADAN_HAKEME_SALDIRI

Yörübulut, hastane önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, Meler'in acil servise gelmesinin ardından ilk muayenesinin gerçekleştirildiğini söyledi. Daha sonra röntgen ve ileri tetkik tomografileriyle birlikte özellikle beyinden karın bölgesine kadar Meler'in taramasının yapıldığını ifade eden Yörübulut, şu bilgileri verdi:

"HAYATİ TEHLİKESİ YOK"

"Şu an için hayati tehlikesi yok. Sadece sol göz çevresinde bir kanaması var, orada küçük bir çatlağı var. Onun dışında önemli bir hayati tehlike görünmüyor ama kafa travması olması nedeniyle hocamızı sabaha kadar takip edeceğiz. Kontrolleri yaptıktan sonra muhtemelen göndereceğiz. Herkese geçmiş olsun."

Bir gazetecinin "Konuştunuz mu kendisiyle? Psikolojik olarak ne durumda?" sorusuna Yörübulut, "Hasta mahremiyetine girdiği için onları yarın yakınları sizlere açıklar ama hayati tehlike olmaması bizim için sevindirici." yanıtını verdi.

Yörübulut, Meler'in tedavisinin ayakta sürdürülüp sürdürülmeyeceğinin yarın belli olacağını bildirdi.

(AA)

Canlı Skor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tüm liglerdeki maçlar süresiz olarak ertelendi!Tüm liglerdeki maçlar süresiz olarak ertelendi!
Ankaragücü "üzücü olay" diyerek özür dilediAnkaragücü "üzücü olay" diyerek özür diledi
Bu kadarına da resmen pes! Ankaragücü taraftarı Faruk Koca'ya destek tezahüratı yaptıBu kadarına da resmen pes! Ankaragücü taraftarı Faruk Koca'ya destek tezahüratı yaptı
Anahtar Kelimeler:
Hakem Halil Umut Meler saldırı Süper Lig maçı süper li maçın da,
En Çok Okunan Haberler
Hakem Halil Umut Meler'e yumruk atan Faruk Koca, TFF'den Fair Play ödülü almış!

Hakem Halil Umut Meler'e yumruk atan Faruk Koca, TFF'den Fair Play ödülü almış!

Türk futbolunda kara gece! Kulüp başkanından Halil Umut Meler'e yumruklu saldırı

Türk futbolunda kara gece! Kulüp başkanından Halil Umut Meler'e yumruklu saldırı

İYİ Parti'den istifa etmişti! Seçim itirafı gündem oldu: Tayyip Bey'e oy verdim

İYİ Parti'den istifa etmişti! Seçim itirafı gündem oldu: Tayyip Bey'e oy verdim

O derneğin tabelasını söktürdü! "Bunu açanlar gelip benden istesin"

O derneğin tabelasını söktürdü! "Bunu açanlar gelip benden istesin"

İbrahim Üzülmez'den Mynet Spor'a özel açıklamalar

İbrahim Üzülmez'den Mynet Spor'a özel açıklamalar

Bakan Tunç duyurdu: Hakem Meler'e saldırıya ilişkin adli soruşturma başlatıldı

Bakan Tunç duyurdu: Hakem Meler'e saldırıya ilişkin adli soruşturma başlatıldı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Köpek dışkısı yüzünden tartıştığı adamın üzerine benzin dökerek ateşe verdi

Köpek dışkısı yüzünden tartıştığı adamın üzerine benzin dökerek ateşe verdi

Yılın Son Fırsatları başladı! %50'ye varan indirimleri kaçırmayın, fiyatlar artmadan ihtiyaçlarınızı tamamlayın

Yılın Son Fırsatları başladı! %50'ye varan indirimleri kaçırmayın, fiyatlar artmadan ihtiyaçlarınızı tamamlayın

İlişkilerin en büyük sorunu: Breadcrumbing

İlişkilerin en büyük sorunu: Breadcrumbing

Şoke eden ihanet itirafı! "Kocamın annemle ilişkisi vardı"

Şoke eden ihanet itirafı! "Kocamın annemle ilişkisi vardı"

Ömür boyu garantili! Stanley Yemek Kutusu'nda kaçırılmayacak fırsat

Ömür boyu garantili! Stanley Yemek Kutusu'nda kaçırılmayacak fırsat

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.