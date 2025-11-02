Hakemlere yönelik bahis soruşturmasına Ahmet Çakar'dan olay yaratacak yorum! ''3-4 güzel eskort kadın buldular ve hakemlerle yatırdılar''

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, 152 hakemin bahis oynadığıyla ilgili yaptığı açıklamanın ardından 3 bin 700 futbolcunun da incelendiğini söyledi. Türkiye hakemler, futbolcular, yöneticiler ve teknik heyetler tarafından oynana bahis skandalını konuşurken, eski hakem Ahmet Çakar’dan gündem olacak sözler geldi.

‘‘HAKEMLERE ŞANTAJ YAPTIRDILAR!’’

Ahmet Çakar, "Türkiye'de 10 sene evvel bir mafya grubu, 3-4 tane çok güzel eskort kadın buldular. Hakemlerle yatırdılar, kaldırdılar ve hepsini resme, videoya aldırdılar. Hakemlere baskı yaptırdılar, şantaj yaptırdılar." dedi.

‘‘ŞAMPİYONLUKLARI ASKIYA ALINMALI!’’

Ahmet Çakar, “Kim sırtına yasa dışı bahis reklamı aldıysa, kim seremonilere yasa dışı bahis baronlarının çocuklarını çıkardıysa bu sistemden o faydalanmıştır. Son 10 yılın şampiyonlukları askıya alınmalı” ifadesinde bulundu.