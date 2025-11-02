SPOR

Hakemlere yönelik bahis soruşturmasına Ahmet Çakar'dan olay yaratacak yorum! ''3-4 güzel eskort kadın buldular ve hakemlerle yatırdılar''

Türkiye’de hakemlerin bahis oynadığının ortaya çıkmasının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olay el atmış ve soruşturma başlatmıştı. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun isimlerini tek tek açıkladığı hakemlerin bazılarının cezası açıklanırken, bazılarının soruşturması devam ediyor. Öte yandan eski hakem Ahmet Çakar’ın konu hakkında söyledikleri ise sosyal medyada gündem oldu. İşte Çakar’ın sözleri…

Burak Kavuncu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, 152 hakemin bahis oynadığıyla ilgili yaptığı açıklamanın ardından 3 bin 700 futbolcunun da incelendiğini söyledi. Türkiye hakemler, futbolcular, yöneticiler ve teknik heyetler tarafından oynana bahis skandalını konuşurken, eski hakem Ahmet Çakar’dan gündem olacak sözler geldi.

‘‘HAKEMLERE ŞANTAJ YAPTIRDILAR!’’

Hakemlere yönelik bahis soruşturmasına Ahmet Çakar dan olay yaratacak yorum! 3-4 güzel eskort kadın buldular ve hakemlerle yatırdılar 1

Ahmet Çakar, "Türkiye'de 10 sene evvel bir mafya grubu, 3-4 tane çok güzel eskort kadın buldular. Hakemlerle yatırdılar, kaldırdılar ve hepsini resme, videoya aldırdılar. Hakemlere baskı yaptırdılar, şantaj yaptırdılar." dedi.

‘‘ŞAMPİYONLUKLARI ASKIYA ALINMALI!’’

Hakemlere yönelik bahis soruşturmasına Ahmet Çakar dan olay yaratacak yorum! 3-4 güzel eskort kadın buldular ve hakemlerle yatırdılar 2

Ahmet Çakar, “Kim sırtına yasa dışı bahis reklamı aldıysa, kim seremonilere yasa dışı bahis baronlarının çocuklarını çıkardıysa bu sistemden o faydalanmıştır. Son 10 yılın şampiyonlukları askıya alınmalı” ifadesinde bulundu.

