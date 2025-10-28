SPOR

Hakemlerin Süper Lig'de hangi maçlara bahis oynadığı ortaya çıktı! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor...

TFF’nin açıkladığı 152 hakemin bahis skandalı futbol gündemini karıştırdı. Üst klasman hakemlerinin de yer aldığı listede en dikkat çeken isim Zorbay Küçük oldu. Öte yandan en çok merak edilen konulardan olan, hakemlerin bahis oynadığı maçların listesi de ortaya çıktı. İşte detaylar...

Hakemlerin Süper Lig'de hangi maçlara bahis oynadığı ortaya çıktı! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor...
Berker İşleyen

TFF’nin bahis skandalında adı geçen 152 hakemin kimliklerinin açıklanması, Türkiye’de futbol gündemine bomba gibi düşerken. Bahis oynadığı belirlenen hakemlerin listesi kamuoyuyla paylaşıldı.

Bu isimler arasında üst klasman hakemlerinin de bulunması dikkat çekti. En çok konuşulan isimlerden biri ise Zorbay Küçük oldu. Skandalın yankıları sürerken, hangi maçlara bahis oynandığı da merak konusu haline geldi.

HAKEMLERİN BAHİS OYNADIĞI MAÇLAR...

Hakemlerin Süper Lig de hangi maçlara bahis oynadığı ortaya çıktı! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor... 1

Gazeteci Umut Eken, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bu merakı giderdi ve hakemlerin bahis oynadığı maçların listesini kamuoyuna sundu. Eken’in paylaştığı liste kısa sürede büyük ses getirdi.

İşte Türkiye’de hakemlerin bahis oynadığı iddia edilen o maçlar...

2019-2020 SEZONU

Hakemlerin Süper Lig de hangi maçlara bahis oynadığı ortaya çıktı! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor... 2

Rizespor-Fenerbahçe: 1-2

Alanyaspor-Konyaspor: 2-1

Gaziantep-Yeni Malatya: 1-1

Beşiktaş-Konyaspor: 3-0

Trabzonspor-Ankaragücü: 1-1

2020-2021 SEZONU

Hakemlerin Süper Lig de hangi maçlara bahis oynadığı ortaya çıktı! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor... 3

Gençlerbirliği-Kayserispor: 3-2

Konyaspor-Rizespor: 1-1

Beşiktaş-Sivasspor: 3-0

Gençlerbirliği-Kayserispor: 3-2

Antalyaspor-Hatayspor: 0-6

Erzurum-Gaziantep: 1-1

Galatasaray-Antalyaspor: 0-0

Sivasspor-Denizlispor: 2-2

Hatayspor-Konyaspor: 2-1

Rizespor-Gençlerbirliği: 1-1

Karagümrük-Trabzonspor: 1-2

Kayserispor-Beşiktaş: 0-2

Kasımpaşa-Fenerbahçe: 0-3

Gaziantep-Ankaragücü: 2-0

Konyaspor-Galatasaray: 4-3

Hatayspor-Galatasaray: 3-0

Sivasspor-Trabzonspor: 0-0

Alanyaspor-Gençlerbirliği: 1-2

Fenerbahçe-Denizlispor: 1-0

Trabzonspor-Kayserispor: 1-1

Anahtar Kelimeler:
Hakem Süper Lig PFDK bahis zorbay küçük son dakika tff
