Hakemlerin Süper Lig'de hangi maçlara bahis oynadığı ortaya çıktı! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor...

TFF’nin bahis skandalında adı geçen 152 hakemin kimliklerinin açıklanması, Türkiye’de futbol gündemine bomba gibi düşerken. Bahis oynadığı belirlenen hakemlerin listesi kamuoyuyla paylaşıldı.

Bu isimler arasında üst klasman hakemlerinin de bulunması dikkat çekti. En çok konuşulan isimlerden biri ise Zorbay Küçük oldu. Skandalın yankıları sürerken, hangi maçlara bahis oynandığı da merak konusu haline geldi.

HAKEMLERİN BAHİS OYNADIĞI MAÇLAR...

Gazeteci Umut Eken, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bu merakı giderdi ve hakemlerin bahis oynadığı maçların listesini kamuoyuna sundu. Eken’in paylaştığı liste kısa sürede büyük ses getirdi.

İşte Türkiye’de hakemlerin bahis oynadığı iddia edilen o maçlar...

2019-2020 SEZONU

Rizespor-Fenerbahçe: 1-2

Alanyaspor-Konyaspor: 2-1

Gaziantep-Yeni Malatya: 1-1

Beşiktaş-Konyaspor: 3-0

Trabzonspor-Ankaragücü: 1-1

2020-2021 SEZONU

Gençlerbirliği-Kayserispor: 3-2

Konyaspor-Rizespor: 1-1

Beşiktaş-Sivasspor: 3-0

Gençlerbirliği-Kayserispor: 3-2

Antalyaspor-Hatayspor: 0-6

Erzurum-Gaziantep: 1-1

Galatasaray-Antalyaspor: 0-0

Sivasspor-Denizlispor: 2-2

Hatayspor-Konyaspor: 2-1

Rizespor-Gençlerbirliği: 1-1

Karagümrük-Trabzonspor: 1-2

Kayserispor-Beşiktaş: 0-2

Kasımpaşa-Fenerbahçe: 0-3

Gaziantep-Ankaragücü: 2-0

Konyaspor-Galatasaray: 4-3

Hatayspor-Galatasaray: 3-0

Sivasspor-Trabzonspor: 0-0

Alanyaspor-Gençlerbirliği: 1-2

Fenerbahçe-Denizlispor: 1-0

Trabzonspor-Kayserispor: 1-1