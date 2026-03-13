Hakemliği bırakan Arda Kardeşler sessizliğini bozdu: "Hangi takımlı olduğumu herkes bilir"

Trendyol Süper Lig'de yönettiği maçlar ve verdiği kararlarla yıllarca tartışmaların odağında yer alan, geçtiğimiz günlerde ise hakemlik kariyerini noktalayan Arda Kardeşler, HT Spor'da katıldığı programda açtı ağzını yumdu gözünü!

Kariyerinin bitiş sürecinden yeraltı dünyasına uzanan iddialara kadar birçok konuya açıklık getiren eski hakemin sözleri, spor kamuoyunda adeta deprem etkisi yarattı.

"HAKEMLİĞİ İSTEYEREK BIRAKMADIM, İPİM ÇEKİLDİ!"

Hakemlik düdüğünü neden astığına dair çok net konuşan Kardeşler, bu kararın kendi iradesi dışında alındığını şu çarpıcı sözlerle itiraf etti:

"Neden bu karar? Bu kendi aldığım, hemen uygulamaya sokacağım bir karar değildi. Trabzonspor - Gaziantep FK maçından sonra İbrahim Hacıosmanoğlu canlı yayına bağlandı ve her şeyi açıkça ifade ettiğini düşünüyorum. O konuşmanın üzerine süreç bu şekilde gelişti. Yani ben hakemliği kendi isteyerek bırakmadım."

Kariyerine dönüp baktığında performansını da değerlendiren Arda Kardeşler, "Hakemlikte kendinize 100 üzerinden kaç puan verirsiniz?" sorusuna; "En yüksek 100 ise 80 veririm açıkçası. Benden çok daha iyileri oldu sonuçta, o yüzden onlara haksızlık etmiş olurum" yanıtını verdi.

TÜYLER ÜRPERTEN İTİRAF: "AHLAKSIZ BİR ŞİKE TEKLİFİ ALDIM!"

Röportajın en can alıcı noktası ise, Türk futbolunun kanayan yarası olan şike iddialarıydı. Kardeşler, kendisine gelen şike teklifini doğrularken, olayın emniyete ve TFF'ye intikal ettiğini duyurdu:

"Buna ahlaksız bir teklif diyelim. Detaylarını tabii ki de açıklamayacağım. Çünkü bu olay hem emniyetin kayıtlarında var hem de federasyonda mevcut. Bununla ilgili devam eden adli ve hukuki bir süreç de olabilir. Ancak şunu söyleyebilirim ki, insanların bu tarz bir teklifle gelebilmesine çok ama çok şaşırmıştım açıkçası."

SIR GİBİ SAKLANAN GERÇEK: HANGİ TAKIMLI?

Süper Lig hakemleriyle ilgili yıllardır en çok merak edilen "Hangi takımı tutuyor?" sorusuna da içtenlikle yanıt veren Arda Kardeşler, 4 Büyükler iddialarını tamamen çürüttü:

"Benim tuttuğum takım dedemden gelir ve bunu da herkes bilir. Yaşadığım bütün şehir bunu bilir. Tuttuğum takım; Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe veya Trabzonspor kesinlikle değil."