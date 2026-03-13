SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş

Cengiz Ünder'e kariyerinin şoku! Sergen Yalçın da üstünü çizdi

Sezon başında ezeli rakip Fenerbahçe'den satın alma opsiyonuyla kiralanarak büyük sükse yaratan Cengiz Ünder için Beşiktaş macerası hüsranla bitiyor! Siyah-Beyazlı formayla fırtına gibi bir başlangıç yapsa da son haftalarda adeta dibe vuran ve skora katkı vermeyi unutan 28 yaşındaki milli yıldızın bileti resmen kesildi. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın ideal 11'inde düşünmediği tecrübeli kanat oyuncusunun satın alma opsiyonu kullanılmayacak.

Cengiz Ünder'e kariyerinin şoku! Sergen Yalçın da üstünü çizdi
Emre Şen
Cengiz Ünder

Cengiz Ünder

TR Türkiye
Yaş: 29 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Beşiktaş
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Trendyol Süper Lig'de yaz transfer döneminin en çok konuşulan hamlelerinden biri olan Cengiz Ünder'in Beşiktaş günleri beklentilerin çok uzağında kaldı.

Sezon başında ezeli rakip Fenerbahçe'den satın alma opsiyonuyla kiralanan ve Beşiktaş taraftarında büyük heyecan yaratan 28 yaşındaki tecrübeli futbolcu, sergilediği istikrarsız grafikle Kartal'ın gelecek planlarından tamamen çıkarıldı.

FIRTINA GİBİ BAŞLADI AMA 'DURAKLAMA' DÖNEMİNE GİRDİ!

Cengiz Ünder e kariyerinin şoku! Sergen Yalçın da üstünü çizdi 1

Siyah-Beyazlı formayı sırtına geçirdiği ilk resmi maçta RAMS Başakşehir ağlarını sarsarak galibiyetin mimarı olan ve taraftarla çabuk kaynaşan Cengiz, görev aldığı ilk 10 karşılaşmada tam 4 kez gol sevinci yaşayarak kalitesini konuşturmuştu.

Ancak milli futbolcunun bu rüya gibi başlangıcı kısa sürdü. Son haftalarda form grafiğinde inanılmaz bir düşüş yaşayan yıldız kanat oyuncusu, adeta sessizliğe bürünerek 'duraklama' dönemine girdi.

SON 6 MAÇTIR SAHADA YOK!

Cengiz Ünder e kariyerinin şoku! Sergen Yalçın da üstünü çizdi 2

Son olarak Süper Lig'in 19'uncu haftasında Eyüpspor deplasmanında fileleri havalandıran Cengiz Ünder, o maçtan sonra adeta kontak kapattı. Çıktığı son 6 lig mücadelesinde ne gol ne de asist üretebilen tecrübeli oyuncu, sahada kaldığı süre boyunca da etkisiz görüntüsüyle eleştiri oklarının hedefi haline geldi.

SERGEN YALÇIN ÜSTÜNÜ ÇİZDİ: OPSİYON KULLANILMAYACAK

Cengiz Ünder e kariyerinin şoku! Sergen Yalçın da üstünü çizdi 3

Yaşanan bu büyük form düşüklüğünün ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Cengiz Ünder'i ideal 11 kurgusundan tamamen çıkardı. Deneyimli çalıştırıcının raporu doğrultusunda hareket eden Beşiktaş Yönetimi, oyuncuyla ilgili nihai kararını verdi.

Siyah-Beyazlıların sezon sonunda Cengiz'in satın alma opsiyonunu kesinlikle kullanmayacağı öğrenildi. Bu kararın ardından sezon sonunda mecburen Fenerbahçe'ye dönecek olan Cengiz Ünder'in, Sarı-Lacivertli kulüple 2027 yılına kadar geçerli bir sözleşmesi bulunuyor.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Hakemliği bırakan Arda Kardeşler sessizliğini bozdu: "Hangi takımlı olduğumu herkes bilir"Hakemliği bırakan Arda Kardeşler sessizliğini bozdu: "Hangi takımlı olduğumu herkes bilir"
SON DAKİKA | Transferde deprem etkisi! Ünlü menajer resmen açıkladı: "Mauro Icardi, Galatasaray'dan ayrılıyor!"SON DAKİKA | Transferde deprem etkisi! Ünlü menajer resmen açıkladı: "Mauro Icardi, Galatasaray'dan ayrılıyor!"

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Sergen Yalçın Cengiz Ünder beşiktaş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
CANLI |İran: "ABD 5. Filosuna füze ve İHA ile saldırdık"

CANLI |İran: "ABD 5. Filosuna füze ve İHA ile saldırdık"

Sosyal medyada büyük tepki çekmişti! O çiftlik için harekete geçildi

Sosyal medyada büyük tepki çekmişti! O çiftlik için harekete geçildi

Yüksel Yıldırım yine yapacağını yaptı! Mağlubiyetin ardından Fenerbahçe'ye gönderme

Yüksel Yıldırım yine yapacağını yaptı! Mağlubiyetin ardından Fenerbahçe'ye gönderme

Son hali gündem oldu! Görenler tanıyamadı

Son hali gündem oldu! Görenler tanıyamadı

1 hafta sonra 8 milyon kişi yer değiştirecek!

1 hafta sonra 8 milyon kişi yer değiştirecek!

A101'e Adidas spor ayakkabı modelleri geliyor!

A101'e Adidas spor ayakkabı modelleri geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.