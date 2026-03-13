Cengiz Ünder'e kariyerinin şoku! Sergen Yalçın da üstünü çizdi

Trendyol Süper Lig'de yaz transfer döneminin en çok konuşulan hamlelerinden biri olan Cengiz Ünder'in Beşiktaş günleri beklentilerin çok uzağında kaldı.

Sezon başında ezeli rakip Fenerbahçe'den satın alma opsiyonuyla kiralanan ve Beşiktaş taraftarında büyük heyecan yaratan 28 yaşındaki tecrübeli futbolcu, sergilediği istikrarsız grafikle Kartal'ın gelecek planlarından tamamen çıkarıldı.

FIRTINA GİBİ BAŞLADI AMA 'DURAKLAMA' DÖNEMİNE GİRDİ!

Siyah-Beyazlı formayı sırtına geçirdiği ilk resmi maçta RAMS Başakşehir ağlarını sarsarak galibiyetin mimarı olan ve taraftarla çabuk kaynaşan Cengiz, görev aldığı ilk 10 karşılaşmada tam 4 kez gol sevinci yaşayarak kalitesini konuşturmuştu.

Ancak milli futbolcunun bu rüya gibi başlangıcı kısa sürdü. Son haftalarda form grafiğinde inanılmaz bir düşüş yaşayan yıldız kanat oyuncusu, adeta sessizliğe bürünerek 'duraklama' dönemine girdi.

SON 6 MAÇTIR SAHADA YOK!

Son olarak Süper Lig'in 19'uncu haftasında Eyüpspor deplasmanında fileleri havalandıran Cengiz Ünder, o maçtan sonra adeta kontak kapattı. Çıktığı son 6 lig mücadelesinde ne gol ne de asist üretebilen tecrübeli oyuncu, sahada kaldığı süre boyunca da etkisiz görüntüsüyle eleştiri oklarının hedefi haline geldi.

SERGEN YALÇIN ÜSTÜNÜ ÇİZDİ: OPSİYON KULLANILMAYACAK

Yaşanan bu büyük form düşüklüğünün ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Cengiz Ünder'i ideal 11 kurgusundan tamamen çıkardı. Deneyimli çalıştırıcının raporu doğrultusunda hareket eden Beşiktaş Yönetimi, oyuncuyla ilgili nihai kararını verdi.

Siyah-Beyazlıların sezon sonunda Cengiz'in satın alma opsiyonunu kesinlikle kullanmayacağı öğrenildi. Bu kararın ardından sezon sonunda mecburen Fenerbahçe'ye dönecek olan Cengiz Ünder'in, Sarı-Lacivertli kulüple 2027 yılına kadar geçerli bir sözleşmesi bulunuyor.