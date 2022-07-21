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Hakemliği bıraktı! Fırat Aydınus'un yeni mesleği herkesi sevindirdi!

21.07.2022 14:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hakemlik kariyerine son verdiğini açıklayan Fırat Aydınus'un yeni mesleği belli oldu. Türk futbolseverlerin çok sevdiği hakemlerin başında gelen Fırat Aydınus, futboldan kopmayarak yeni kararını açıkladı.

Hakemliği bıraktı! Fırat Aydınus'un yeni mesleği herkesi sevindirdi!

Hakemlik kariyeri boyunca taraftarların sempatisini kazanan Fırat Aydınus, geçtiğimiz sezon yönettiği maçlarla kariyerini noktaladığını açıklamıştı. 48 yaşındaki tecrübeli ismin yeni mesleği de belli oldu.

FUTBOL YORUMCUSU OLDU!

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Eski hakem Fırat Aydınus, yeni sezonda Radyo Gol de maç yorumlayacak. MHK'nin aldığı karar sonrası 85 gün sahalarda uzak kalan ve sahalara Fatih Karagümrük-Alanyaspor maçıyla geri dönen Fırat Aydınus, sezonun bitmesiyle kariyerini noktaladı. 48 yaşındaki eski hakem Fırat Aydınus, Radyo programı ile anlaşma sağladı.


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