Hakim dizisi ne zaman başlıyor? Yayın tarihi açıklandı! İşte Hakim 1. bölüm fragmanı

Your Honor dizisinden uyarlanan Limon yapım imzalı Hakim dizisi ekrana gelmek için gün sayıyor. atv ekranlarının merakla beklenen dizisi Hakim, 4 Nisan Pazartesi akşamı ekran yolculuğuna başlıyor.

Erdal Beşikçioğlu, Uğur Yücel, Yurdaer Okur, Ebru Özkan, Hasibe Eren gibi tecrübeli isimleri bir araya getiren yeni dizi, tanıtımıyla ilgi odağı oldu.

HAKİM DİZİSİ KONUSU

Orijinal dizide, oğlu bir trafik kazasına karışan ve birinin ölümüne sebep olan Yargıç'ın oğlunu kurtarma çabası ve düştüğü ikilem anlatılıyor. Dizinin yerli versiyonunda da bir hakimin aynı şeyleri yaşaması bekleniyor.

Yapımcılığını Limon Film'in, yönetmenliğini Erkan Tunç'un üstendiği, uyarlama senaryosunu Yılmaz Şahin üstleniyor.

Dizi, insanların kendilerini sorgulayacağı, adalet ile vicdanı arasına sıkışan bir hakimin neler yapabileceğini anlatacak yeni dizi heyecanlı anlarıyla da dikkat çekecek.

