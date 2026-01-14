MAGAZİN

İnci Taneleri’nde Ebru Gündeş sürprizi

Sonunda ekrana dönmeye hazırlanan İnci Taneleri'nde heyecanlandıran bir detay ortaya çıktı. 29 Ocak Perşembe günü ekrana dönecek olan İnci Taneleri’nde Ebru Gündeş sürprizi...

İnci Taneleri’nde Ebru Gündeş sürprizi

“İnci Taneleri” dizisinin üçüncü sezonu merakla bekleniyor. Hazar Ergüçlü'nün başrolde olduğu dizinin tarihi belli oldu.

İNCİ TANELERİ NE ZAMAN?

Kanal D’nin BKM Film imzalı dizisinin yayın tarihi kulislerde 29 Ocak Perşembe olarak konuşuluyor. Şenol Sönmez’in yönettiği dizide bir de sürpriz yaşanacak.

İnci Taneleri’nde Ebru Gündeş sürprizi 1

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Ebru Gündeş dizi için şarkı söyleyecek. Şarkının sözlerinin Yılmaz Erdoğan’a ait olduğu öğrenildi. Güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken İnci Taneleri’ne yeni sezonda Haydar Şişman ve Umut Kurt katıldı.
Anahtar Kelimeler:
İnci Taneleri
