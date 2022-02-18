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Hakim dizisi uyarlama mı, hangi diziden uyarlandı? Hakim dizisi ne zaman başlıyor? Hakim dizisi nerede çekiliyor?

18.02.2022 01:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yakında ATV'de yayınlanacak olan Hakim dizisi için geri sayım başladı. İlk fragman ekrana gelirken, dizinin uyarlama olup olmadığı merak edilmeye başlandı. Dizide başta Erdal Beşikçioğlu ve İlayda Alişan gibi pek çok başarılı isim yer alacak. Peki Hakim dizisi uyarlama mı, hangi diziden uyarlandı? Hakim dizisi ne zaman başlıyor ve nerede çekiliyor? İşte merak edilenler...

Hakim dizisi uyarlama mı, hangi diziden uyarlandı? Hakim dizisi ne zaman başlıyor? Hakim dizisi nerede çekiliyor?

ATV ekranlarında başlayacak olan Hakim dizisinin konusu ve uyarlama olup olmadığı merak ediliyor. Dizinin çekim yeri ve başlama tarihi de diziseverler tarafından sorgulanmaya başlandı. İlayda Alişan'ın Beşikçioğlu'nun kızını canlandıracağı dizinin detayları merak konusu oldu. Peki Hakim dizisi uyarlama mı?

HAKİM DİZİSİ UYARLAMA MI?

ATV'de ekrana gelecek olan Hakim dizisi, yurtdışında ekrana gelen 'Your Honor' dizisinin uyarlaması olarak biliniyor. Hakim dizisi aynı zamanda Limon Film imzası taşımakta. Yakın süreçte başlayacak olan dizi bir hakimin, oğlunun bir suça karışmasının ardından çocuğunu koruyabilmek adına verdiği mücadeleyi, içine düştüğü zor durumu konu alacak.

Dizinin uyarlandığı yapım olan Your Honor dizisi, ABD'de 10 bölüm olarak yayımlanmış ve büyük yankı uyandırmıştı. Bu nedenle Hakim dizisinin ilk bölümü merakla beklenmekte.

HAKİM DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

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Hakim dizisinin ilk bölümünün ne zaman ekranlara geleceği konusunda net olarak bir açıklama yapılmadı. Fakat yayın tarihi belli olduğunda sayfamızda yer vereceğiz.

HAKİM DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Dizinin çekim yeri hakkında internet üzerinde ayrıntılı bir bilgi bulunmuyor. Setin yeri ve semti belli olduğunda sayfamızda yer vereceğiz.

HAKİM DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

ATV'de yayınlanacak olan Hakim dizisinin başrolünde Erdal Beşikçioğlu yer alıyor. Daha önce Hekimoğlu dizisinde rol alan Ebru Özkan ve Masumiyet dizisinde yer alan İlayda Alişan da oyuncular arasında bulunuyor.

Dizide şu an için yer alması beklenen diğer isimler şöyle;

-Erdal Beşikçioğlu,
-Ebru Özkan,
-İlayda Alişan.

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Hekimoğlu dizisi Erdal Beşikçioğlu İlayda Alişan
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