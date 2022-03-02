Your Honor' dizisinden uyarlanan Limon yapım imzalı Hakim dizisinin kadrosuna Uğur Yücel de katıldı. Sezon başında 7'nci sezonu yayınlanacağı duyurulan, ancak sürpriz bir kararla final yapan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) kadrosuna katılan usta oyuncu, Hakim dizine transfer oldu.

HAKİM DİZİSİ KONUSU

Orijinal dizide, oğlu bir trafik kazasına karışan ve birinin ölümüne sebep olan Yargıç'ın oğlunu kurtarma çabası ve düştüğü ikilem anlatılıyor. Dizinin yerli versiyonunda da bir hakimin aynı şeyleri yaşaması bekleniyor.

Yapımcılığını Limon Film'in, yönetmenliğini Erkan Tunç'un üstendiği, uyarlama senaryosunu Yılmaz Şahin üstleniyor.

Senaryosunu Yılmaz Şahin’in üstlendiği dizi, insanların kendilerini sorgulayacağı, adalet ile vicdanı arasına sıkışan bir hakimin neler yapabileceğini anlatacak yeni dizi heyecanlı anlarıyla da dikkat çekecek.

