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Hakim dizisinin kadrosuna Uğur Yücel de katıldı!

02.03.2022 20:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emmy ödüllü Bryan Cranston'ın başrolünde oynadığı ve dünya çapında yankı uyandıran Your Honor dizisinin Türkiye versiyonu olan Hakim dizisi ATV ekranlarında izleyiciyle buluşmak için gün sayıyor. Hakim'in kadrosuna Erdal Beşikçioğlu, Ebru Özkan ve Yurdaer Okur’un ardından usta oyuncu Uğur Yücel de katıldı. Netflix dizisi Uysallar'da da başrol oynayan Uğur Yücel, Hakim dizisiyle de seyirci karşısına çıkacak.

Hakim dizisinin kadrosuna Uğur Yücel de katıldı!

Your Honor' dizisinden uyarlanan Limon yapım imzalı Hakim dizisinin kadrosuna Uğur Yücel de katıldı. Sezon başında 7'nci sezonu yayınlanacağı duyurulan, ancak sürpriz bir kararla final yapan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) kadrosuna katılan usta oyuncu, Hakim dizine transfer oldu.

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HAKİM DİZİSİ KONUSU

Orijinal dizide, oğlu bir trafik kazasına karışan ve birinin ölümüne sebep olan Yargıç'ın oğlunu kurtarma çabası ve düştüğü ikilem anlatılıyor. Dizinin yerli versiyonunda da bir hakimin aynı şeyleri yaşaması bekleniyor.

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Yapımcılığını Limon Film'in, yönetmenliğini Erkan Tunç'un üstendiği, uyarlama senaryosunu Yılmaz Şahin üstleniyor.

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Senaryosunu Yılmaz Şahin’in üstlendiği dizi, insanların kendilerini sorgulayacağı, adalet ile vicdanı arasına sıkışan bir hakimin neler yapabileceğini anlatacak yeni dizi heyecanlı anlarıyla da dikkat çekecek.

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Anahtar Kelimeler:
Erdal Beşikçioğlu Uğur Yücel
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