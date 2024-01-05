SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Hakim Ziyech'in Galatasaray kariyeri fiilen bitti! Taraftar çılgına döndü

Hakim Ziyech'in Galatasaray kariyeri fiilen bitti! Taraftar çılgına döndü

05.01.2024 16:39 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray’da sezon başı İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea’den kiralık olarak takıma kattığı Faslı oyuncu Hakim Ziyech, devre arasında takımdan ayrılabilir. Yıldız oyuncunun bu isteği sonrası sarı-kırmızılı taraftarların sabrı taştı.

Hakim Ziyech'in Galatasaray kariyeri fiilen bitti! Taraftar çılgına döndü
Hakim Ziyech

Hakim Ziyech

FAS Fas
Yaş: 31 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Galatasaray’da ara transferde takımdan ayrılacak ilk isim Ziyech oldu. Devre arasında kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Sarı-kırmızılarda takımdan ayrılacak oyuncuların başında Hakim Ziyech yer aldı.

DEVRE ARASINDA YOLLARIN AYRILACAĞI ÖĞRENİLDİ

hakim-ziyech-galatasaray-2023-2024-1701448279-123016

Sezon başında İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea’den bedelsiz olarak kiralanan Hakim Ziyech, Şampiyonlar Ligi maçları hariç ligde istenilen performansı ortaya koyamamıştı. Buna rağmen takımdan ayrılmak isteyen Ziyech'in bu tutumu taraftarların sabrını taşırdı.

"GALATASARAY'DAN BÜYÜK DEĞİLSİN"

20061c6c11ec44f79c7d33a4b433d800

Ziyech'in Galatasaray yönetimine bu şekilde bir rest çekmesi sarı-kırmızılı taraftarları bir hayli sinirlendirdi. Sosyal medyada yorumlarda bulunan taraftarlar, "Galatasaray'dan büyük değilsin" şeklinde yazılar yazdı.

Canlı Skor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Osman Aşkın Bak'tan Alperen Şengün'e destekOsman Aşkın Bak'tan Alperen Şengün'e destek
İsrail'i eleştirildiği için kovuldu!İsrail'i eleştirildiği için kovuldu!
Galatasaray'ın hayali gerçek oluyor!Galatasaray'ın hayali gerçek oluyor!
Anahtar Kelimeler:
galatasaray hakim ziyech sezon
En Çok Okunan Haberler
Onun başına gelen pişmiş tavuğun başına gelmedi! Aracına savaş uçağı tankeri düştü: 1 milyonluk aracına 440 bin lira bedel biçtiler

Onun başına gelen pişmiş tavuğun başına gelmedi! Aracına savaş uçağı tankeri düştü: 1 milyonluk aracına 440 bin lira bedel biçtiler

Ünlü şarkıcı Ferman Toprak gözaltına alındı! Lüks villasının tadilatını yapan işçiler şikayetçi oldu: Canımızı zor kurtardık

Ünlü şarkıcı Ferman Toprak gözaltına alındı! Lüks villasının tadilatını yapan işçiler şikayetçi oldu: Canımızı zor kurtardık

Süper Kupa için ilk kez tarih verildi!

Süper Kupa için ilk kez tarih verildi!

Ülkesine gitmişti, G.Saray'a haber gönderdi: Geri dönmeyeceğim, ayrılıyorum!

Ülkesine gitmişti, G.Saray'a haber gönderdi: Geri dönmeyeceğim, ayrılıyorum!

Ahmet Çakar savcılıkta ifade verdi

Ahmet Çakar savcılıkta ifade verdi

F.Bahçe'den ardı ardına açıklamalar: Kul hakkı yiyen iftiracı, günahkar!

F.Bahçe'den ardı ardına açıklamalar: Kul hakkı yiyen iftiracı, günahkar!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

Su ve rüzgar geçirmez! Soğuklara Columbia ile meydan okuyun

Su ve rüzgar geçirmez! Soğuklara Columbia ile meydan okuyun

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

A101'e Columbia montlar, Skechers ayakkabılar geliyor!

A101'e Columbia montlar, Skechers ayakkabılar geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.