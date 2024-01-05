Hakim Ziyech'in Galatasaray kariyeri fiilen bitti! Taraftar çılgına döndü

Galatasaray’da ara transferde takımdan ayrılacak ilk isim Ziyech oldu. Devre arasında kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Sarı-kırmızılarda takımdan ayrılacak oyuncuların başında Hakim Ziyech yer aldı.

DEVRE ARASINDA YOLLARIN AYRILACAĞI ÖĞRENİLDİ

Sezon başında İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea’den bedelsiz olarak kiralanan Hakim Ziyech, Şampiyonlar Ligi maçları hariç ligde istenilen performansı ortaya koyamamıştı. Buna rağmen takımdan ayrılmak isteyen Ziyech'in bu tutumu taraftarların sabrını taşırdı.

"GALATASARAY'DAN BÜYÜK DEĞİLSİN"

Ziyech'in Galatasaray yönetimine bu şekilde bir rest çekmesi sarı-kırmızılı taraftarları bir hayli sinirlendirdi. Sosyal medyada yorumlarda bulunan taraftarlar, "Galatasaray'dan büyük değilsin" şeklinde yazılar yazdı.





