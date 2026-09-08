Hakim Ziyech'in yeni adresi görenleri şaşırttı!

Son olarak ülkesinin takımlarından Wydad Casablanca'da görev yapan ve şu an serbest statüde bulunan Hakim Ziyech, futbol kariyerinde yepyeni bir sayfa açıyor. Süper Lig'de Galatasaray formasıyla da izlediğimiz 33 yaşındaki tecrübeli hücum oyuncusunun yeni durağı Güney Amerika oldu.

KARİYERİNDE BİR İLK: GÜNEY AMERİKA

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun aktardığı bilgilere göre; Faslı yıldız, Brezilya Serie A ekiplerinden Botafogo ile her konuda anlaşmaya vardı. Resmi sözleşmeye imza atmak üzere Brezilya'ya seyahat edecek olan Ziyech, böylece profesyonel futbol yaşantısında ilk defa Güney Amerika kıtasında ve Brezilya Ligi'nde top koşturacak.

WYDAD FORMASIYLA 11 GOLE KATKI

Galatasaray ayrılığının ardından transfer olduğu Fas temsilcisi Wydad Casablanca'da etkili bir performans ortaya koyan Ziyech, istatistikleriyle dikkat çekti. Bonservisi elinde bulunan oyuncu, Wydad formasıyla çıktığı 16 resmi müsabakada rakip fileleri 9 kez havalandırırken, 2 de asist yaparak takımına toplamda 11 gollük önemli bir hücum katkısı sundu.