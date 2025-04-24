Hakim Ziyech Katar'da da gündem oldu! Oyundan alınınca sinir krizi geçirdi, her yeri tekmeledi...

Katar Kupası finalinde Al Gharafa ile Al Duhail, Al-Sadd Stadyumu'nda karşılaştı. Al Duhail'in yıldızı Hakim Ziyech maça ilk 11'de başladı.
İlk yarısı 0-0 biten maçın 71. dakikasında Al Duhail Teknik Direktörü Christophe Galtier, Ziyech'i oyundan aldı. Kenara gelen Faslı oyuncu öfkesine hakim olamadı; önce yerdeki pet şişeleri tekmeledi, ardından yedek kulübesine tekmeler atarak tepkisini gösterdi.
Normal süresi ve uzatmaları golsüz sona eren maç, penaltı atışlarına gitti. Al Duhail, rakibini 4-3 yenerek kupayı kazandı.
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