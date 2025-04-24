SPOR

77
72
51
50
49
48
42
42
42
40
40
40
37
37
34
34
31
19
0
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Dünyadan Futbol
  4. Hakim Ziyech Katar'da da gündem oldu! Oyundan alınınca sinir krizi geçirdi, her yeri tekmeledi...

Hakim Ziyech Katar'da da gündem oldu! Oyundan alınınca sinir krizi geçirdi, her yeri tekmeledi...

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
24.04.2025 19:30
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra Katar ekibi Al Duhail'e transfer olan Hakim Ziyech son oynanan karşılaşmada oyundan alınınca sinirden adeta çılgına döndü. İşte detaylar...

Hakim Ziyech Katar'da da gündem oldu! Oyundan alınınca sinir krizi geçirdi, her yeri tekmeledi...

Katar Kupası finalinde Al Gharafa ile Al Duhail, Al-Sadd Stadyumu'nda karşılaştı. Al Duhail'in yıldızı Hakim Ziyech maça ilk 11'de başladı.

ZIYECH ÇILDIRDI

Screenshot_2

İlk yarısı 0-0 biten maçın 71. dakikasında Al Duhail Teknik Direktörü Christophe Galtier, Ziyech'i oyundan aldı. Kenara gelen Faslı oyuncu öfkesine hakim olamadı; önce yerdeki pet şişeleri tekmeledi, ardından yedek kulübesine tekmeler atarak tepkisini gösterdi.

Screenshot_4

KUPA AL DUHAIL’İN

Normal süresi ve uzatmaları golsüz sona eren maç, penaltı atışlarına gitti. Al Duhail, rakibini 4-3 yenerek kupayı kazandı.

Canlı Skor

İskoç polisi peşinde... F.Bahçeli taraftarlara çağrı! "Eğer onu gördüyseniz..."İskoç polisi peşinde... F.Bahçeli taraftarlara çağrı! "Eğer onu gördüyseniz..."
F.Bahçe'nin eski yıldızı adım adım Cimbom'a... İmza her an atılabilir!F.Bahçe'nin eski yıldızı adım adım Cimbom'a... İmza her an atılabilir!
Anahtar Kelimeler:
Katar son dakika galatasaray hakim ziyech
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
AFAD duyurdu! İstanbul'da 3.7 büyüklüğünde deprem oldu

AFAD duyurdu! İstanbul'da 3.7 büyüklüğünde deprem oldu

'Vah vah' dedi! O yöntemle altın alanları duyunca...

'Vah vah' dedi! O yöntemle altın alanları duyunca...

F.Bahçe'nin eski yıldızı adım adım Cimbom'a... İmza her an atılabilir!

F.Bahçe'nin eski yıldızı adım adım Cimbom'a... İmza her an atılabilir!

Galatasaray'dan ayrılan Sacha Boey, Türkiye'ye geri dönmeye hazırlanıyor!

Galatasaray'dan ayrılan Sacha Boey, Türkiye'ye geri dönmeye hazırlanıyor!

Ancelotti'den beklenen Arda Güler açıklaması geldi!

Ancelotti'den beklenen Arda Güler açıklaması geldi!

Ali Koç'tan Samandıra'ya çıkarma! Jose Mourinho ile özel görüştü

Ali Koç'tan Samandıra'ya çıkarma! Jose Mourinho ile özel görüştü

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Mobilden Akbanklı olanlara özel %0 faizli 50.000 TL'ye varan kredi fırsatı

Mobilden Akbanklı olanlara özel %0 faizli 50.000 TL'ye varan kredi fırsatı

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Camper'ın en çok satan modeli! Kısa süreliğine indirimde, kaçırmayın

Camper'ın en çok satan modeli! Kısa süreliğine indirimde, kaçırmayın

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.