Hakim Ziyech'ten Galatasaray'a kötü haber! Fenerbahçe derbisinde takımını yalnız bırakacak...

Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray'a Faslı yıldızı Hakim Ziyech'ten kötü haber geldi.

FENERBAHÇE DERBİSİNE YETİŞMESİ ZOR

Milli Takım'da ağrı hisseden 31 yaşındaki futbolcunun MR'ı çekildi.

Ziyech yaklaşık 3 hafta sahalardan uzak kalabilir. Yıldız futbolcunun Fenerbahçe derbisine yetişmesi de zor görünüyor.

KADRODA SADECE İKİ KANAT OYUNCUSU BULUNUYOR

Transfer döneminin kapanmasına az süre kala Galatasaray, kadro güçlendirme çalışmalarını sürdürüyor.

Bu sezon Kerem Aktürkoğlu, Wilfried Zaha ve Tete gibi kanat oyuncularını elinden çıkaran sarı-kırmızılı takımın kadrosunda yalnızca Yunus Akgün ve Barış Alper Yılmaz kanat oyuncusu olarak bulunuyor.

Hakim Ziyech bu sezon Galatasaray formasıyla 4 maça çıktı. 31 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda hiç skor katkısı vermedi.