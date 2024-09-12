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Hakim Ziyech'ten Galatasaray'a kötü haber! Fenerbahçe derbisinde takımını yalnız bırakacak...

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
12.09.2024 18:59
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Karadeniz ekibiyle oynanacak maçın ardından 6. haftadaki büyük derbide Fenerbahçe'ye konuk olacak Galatasaray'a, Hakim Ziyech'ten kötü bir haber geldi.

Hakim Ziyech'ten Galatasaray'a kötü haber! Fenerbahçe derbisinde takımını yalnız bırakacak...
Hakim Ziyech

Hakim Ziyech

FAS Fas
Yaş: 31 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray'a Faslı yıldızı Hakim Ziyech'ten kötü haber geldi.

FENERBAHÇE DERBİSİNE YETİŞMESİ ZOR

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Milli Takım'da ağrı hisseden 31 yaşındaki futbolcunun MR'ı çekildi.

Ziyech yaklaşık 3 hafta sahalardan uzak kalabilir. Yıldız futbolcunun Fenerbahçe derbisine yetişmesi de zor görünüyor.

KADRODA SADECE İKİ KANAT OYUNCUSU BULUNUYOR

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Transfer döneminin kapanmasına az süre kala Galatasaray, kadro güçlendirme çalışmalarını sürdürüyor.

Bu sezon Kerem Aktürkoğlu, Wilfried Zaha ve Tete gibi kanat oyuncularını elinden çıkaran sarı-kırmızılı takımın kadrosunda yalnızca Yunus Akgün ve Barış Alper Yılmaz kanat oyuncusu olarak bulunuyor.

Hakim Ziyech bu sezon Galatasaray formasıyla 4 maça çıktı. 31 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda hiç skor katkısı vermedi.

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