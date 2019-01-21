Hakkari'de Alpler'i aratmayan güzellikler

Türkiye'nin en sarp ve dağlık yerlerinden olan bölgede yaklaşık 30 doruk bulunuyor. Kış mevsiminin gelmesiyle beyaz örtüyle kaplanan dağlar ihtişamıyla göz dolduruyor. İşte bölgeden hafızalara kazınacak kareler...

Gören hayran kalıyor! İşte Türkiye'nin Alpler'i

Hakkari'de Türkiye'nin en yüksek ikinci dağı olma özelliği taşıyan Cilo Dağı ile Sümbül Dağı'nın da aralarında bulunduğu bölgeye fotoğraf tutkunları ilgi gösteriyor. Türkiye'nin en sarp ve dağlık yerlerinden olan bölgede, 4 bin 135 rakımlı Cilo Dağı, 3 bin 467 rakımlı Sümbül Dağı ve 3 bin rakımın üzerinde yaklaşık 30 doruk bulunuyor.

Bölge, kış mevsimiyle beraber eşsiz bir güzelliğe büründü. Beyaz örtüyle kaplanan dağlar ve yüksek doruklar, doğallığı ve ihtişamıyla doğaseverlerin ve fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor.

"ALPLER'İ, HİMALAYALAARI ARATMAYAN GÜZELLİKLER VAR" Hakkari Valisi İdris Akbıyık, yaptığı açıklamada, kentin muazzam bir doğaya sahip olduğunu söyledi. Hakkari'nin her mevsim ayrı bir güzelliğe büründüğünü anlatan Akbıyık, şunları söyledi:

"Özellikle fotoğraf sanatçılarımız için eşsiz manzaralar, Alpler'i, Himalayalar'ı aratmayan güzellikler var. Cilo Dağları, Sat Dağları, İkiyakalar hepsi birbirinden güzel. Gerek dağcılık için gerek trekking (doğa yürüyüşü) ve farklı spor ya da etkinlikler için bulunmaz alanlar"

Cilo Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı Hacı Tansu da yaklaşık 20 yıldır fotoğrafla uğraştığını, kentin dağları ve buzulları üzerine çalışma yaptığını belirtti.

Kentin doğasını sık sık gezdiğini dile getiren Tansu, şunları anlattı:

"Hakkari'de yüksek dağlara tırmanış yaptım. Asya'nın en yüksek zirvelerine çıktım. Hakkari dağları gerçekten güzel. Avrupa'nın gördüğüm birçok yerinden daha güzel. Hakkari fotoğrafçılar için tam bir laboratuvar. Buraya defalarca fotoğrafçılar getirdik, foto safariler düzenledik. Gelen her insan şaşırıyor. 'İnanılmaz bir bölge' diyorlar"

İzmir'den Hakkari'ye gelen fotoğraf tutkunu Merve Öztürk ise kentin doğasını fotoğraflama şansı bulduğunu ifade ederek, "Harika bir doğası ve çok güzel insanları var. İyi ki gelmişiz. Herkesin gelmesi gereken bir bölge diye düşünüyorum. Denizin nasıl bir güzelliği varsa burada da dağlar, karlar muhteşem" diye konuştu.