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Hakkari merkezli 9 ilde "ehliyet sınavı" operasyonu

24.05.2021 18:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hakkari merkezli 9 ilde "ehliyet sınavı" operasyonu

HAKKARİ (AA) - Hakkari merkezli 9 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, Motorlu Taşıt Sürücü Adayları Sınavları'nda usulsüzlük yaptığı belirlenen 50 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, "6114 Sayılı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna Muhalefet-Resmi Belgede Sahtecilik" suçunu önlemeye yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Kent genelinde Motorlu Taşıt Sürücü Adayları Sınavları'nda usulsüzlük yapıldığı, kursiyerlerin yerine 'Joker' olarak tabir edilen şahısların sınavlara girdiği belirtildi. Bu yöntemle kursiyerlerin haksız yere ehliyet sınavlarını kazanıp ehliyet sahibi oldukları ve çeşitli kamu kurumlarında işe girdikleri tespit edildiği ifade edilen açıklamada, şunları kaydedildi:

"Joker olarak başkasının yerine sınava giren 29 şahıs ve yerine sınava girilen 39 kursiyer olmak üzere toplamda 68 şüpheli şahıs tespit edilmiştir. Motorlu Taşıtlar Sürücü Adayları sınavlarında (E-MTSAS ve MTSAS uygulama-direksiyon) usulsüzlük yaptığı anlaşılan toplam 68 şüpheli şahsa yönelik ilimiz merkezli toplam 9 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda 50 şahıs gözaltına alınmış olup adli tahkikat devam etmektedir."

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