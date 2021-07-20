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Hakkari Valisi Akbıyık, güvenlik güçleriyle bayramlaştı

20.07.2021 13:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hakkari Valisi Akbıyık, güvenlik güçleriyle bayramlaştı

HAKKARİ (AA) - Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, kentte terörle mücadeleyi başarıyla sürdüren güvenlik güçlerinin bayramını kutladı.

Bayram namazını vatandaşlarla kılan Akbıyık, Özel Harekat Şube Müdürlüğünde bir araya geldiği polislerle bayramlaştı.

Daha sonra Fatih Kışlası'ndaki programa katılarak jandarma personelinin bayramını tebrik eden Akbıyık, güvenlik güçlerinin bölgede önemli görevler yürüttüğünü söyledi.

Güvenlik güçlerinin fedakarlıkları sayesinde kentin ve Türkiye'nin huzur içinde olduğunu vurgulayan Akbıyık, şunları kaydetti:

"Mümkün mertebe görev yaptığınız yerlere gitmeye çalışıyorum. Hakikaten olağanüstü şartlarda kahramanca vatan, bayrak, millet için görev yapıyorsunuz. 3 yıldır Hakkari'deyim, jandarmamızda, polisimizde, askerimizde en küçük bir usanma, bıkkınlık görmedim. Bütün personelimiz bu vatan ve bu topraklar için her türlü fedakarlığa, şehit olmaya hazır."

Ardından hastaneyi ziyaret eden Akbıyık, kurum personeli ve hastaların bayramını kutladı, çocuklara oyuncak verdi.

Akbıyık'a, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu ve İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar eşlik etti.

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