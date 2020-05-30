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Hakkari'de 2 asker şehit oldu

ANKARA HABERLERİ  | 30.05.2020 22:33 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, şehit düşen Uzman Çavuş Uğur Bora ve Piyade Er Mehmet Günay için başsağlığı mesajı yayımladı

Hakkari Çukurca'da teröristlerce yapılan saldırı sonucu 2 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, bölgede keşif gözetleme görevi icra eden güvenlik güçlerine teröristlerce yapılan saldırı sonucu 2 askerin şehit olduğu, 1 askerin yaralandığı bildirildi.

Teröristlerin muhtemel saldırı ve kaçış istikametlerinin ateş destek vasıtalarıyla derhal ateş altına alındığı, bölgeye sevk edilen İHA/SİHA, taarruz helikopteri ve ilave komando birlikleriyle operasyonların devam ettiği belirtilen açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimiz için acil şifalar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da şehit düşen Uzman Çavuş Uğur Bora ve Piyade Er Mehmet Günay için başsağlığı mesajı yayımladı.

Akar, mesajında "Silah arkadaşlarımız, Hakkari/Çukurca bölgesinde gözetleme görevi esnasında teröristlerce yapılan saldırı sonucu şehit olmuşlardır. Kahraman şehitlerimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." ifadelerini kullandı.

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