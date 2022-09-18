Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi, biri yakalandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini, birinin yakalandığını bildirdi.

Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Polis Özel Harekat tarafından Yüksekova'da ablukaya alınan 3 teröristten 2'sinin etkisiz hale getirildiğini belirtti.

Bakan Soylu, kaçmaya çalışan teröristin ise yakalandığını kaydetti.



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