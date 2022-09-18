YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi, biri yakalandı

Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi, biri yakalandı

18.09.2022 09:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi, biri yakalandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini, birinin yakalandığını bildirdi.

Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Polis Özel Harekat tarafından Yüksekova'da ablukaya alınan 3 teröristten 2'sinin etkisiz hale getirildiğini belirtti.

Bakan Soylu, kaçmaya çalışan teröristin ise yakalandığını kaydetti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tarım ve Orman Bakanı Kirişci Kalecik Karası Üzüm Festivali'ne katıldıTarım ve Orman Bakanı Kirişci Kalecik Karası Üzüm Festivali'ne katıldı
Gaziantep FK, Trabzonspor maçına hazırGaziantep FK, Trabzonspor maçına hazır
Ümraniye'de bir kişi silahla yaralandıÜmraniye'de bir kişi silahla yaralandı
Anahtar Kelimeler:
Hakkari Yüksekova terörist içişleri bakanı süleyman soylu polis özel harekat yakalandı

Ankara Namaz Vakitleri 18 Eylül Pazar

İmsak
05:01
Sabah
06:25
Öğle
12:48
İkindi
16:17
Akşam
19:01
Yatsı
20:20
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kendi cenazesindeki hareketi şoke etti! “Daha çok ağlayın”

Kendi cenazesindeki hareketi şoke etti! “Daha çok ağlayın”

Kraliçe’nin tabutu başında ortalık karıştı

Kraliçe’nin tabutu başında ortalık karıştı

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Kızını yeniden evlendirdi! Eski kayınvalidenin intikamı...

Kızını yeniden evlendirdi! Eski kayınvalidenin intikamı...

Başbakanın kulaklıkla sınavı! Bir türlü takmayı başaramadı

Başbakanın kulaklıkla sınavı! Bir türlü takmayı başaramadı

Göğüs tipinize en uygun sütyeni keşfedin! Daha dolgun göğüsler için...

Göğüs tipinize en uygun sütyeni keşfedin! Daha dolgun göğüsler için...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.