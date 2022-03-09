YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Hakkari'de Eren Kış-30 Şehit Jandarma Çavuş Mehmet Sancar operasyonu başlatıldı

Hakkari'de Eren Kış-30 Şehit Jandarma Çavuş Mehmet Sancar operasyonu başlatıldı

09.03.2022 09:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hakkari'de Eren Kış-30 Şehit Jandarma Çavuş Mehmet Sancar operasyonu başlatıldı

İçişleri Bakanlığı, Hakkari'de 571 personelin katılımıyla Eren Kış-30 Şehit Jandarma Çavuş Mehmet Sancar Operasyonu başlatıldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Eren Kış-30 (Hakkari-Kavaklı) Şehit Jandarma Çavuş Mehmet Sancar Operasyonu'nun, terör örgütü PKK'yı ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla düzenlendiği kaydedildi.

Operasyonda, Hakkari İl Jandarma Komutanlığı sevk ve idaresinde; 571 Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Güvenlik Korucu personelinden oluşan 41 operasyonel timin görev yaptığı belirtildi.

Açıklamada, "Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen 'Eren Kış' operasyonları, halkımızın desteğiyle inançlı ve kararlı bir şekilde başarıyla devam ediyor." ifadelerine yer verildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bu spor tesisinde yer alan işletmelerin tüm yöneticileri kadınBu spor tesisinde yer alan işletmelerin tüm yöneticileri kadın
Honda Civic'te geçerli kredi kampanyası martta da sürecekHonda Civic'te geçerli kredi kampanyası martta da sürecek
Malatya, Şanlıurfa, Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandıMalatya, Şanlıurfa, Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı
Anahtar Kelimeler:
İçişleri Bakanlığı

Ankara Namaz Vakitleri 9 Mart Çarşamba

İmsak
05:40
Sabah
07:03
Öğle
13:04
İkindi
16:19
Akşam
18:55
Yatsı
20:13
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Ülkesini böyle savundu! Erotik pozları olay oldu: İlk Sovyet...

Ülkesini böyle savundu! Erotik pozları olay oldu: İlk Sovyet...

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Fark ettiğiniz an harekete geçin! Kontrol altına almazsanız...

Fark ettiğiniz an harekete geçin! Kontrol altına almazsanız...

Camdaki Kız Nalan'ın kombinlerini beğenenlere alternatif öneriler

Camdaki Kız Nalan'ın kombinlerini beğenenlere alternatif öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.