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Hakkari'de gösteri ve yürüyüşlere geçici yasak

17.06.2022 21:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hakkari'de gösteri ve yürüyüşlere geçici yasak

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de oturma eylemi, basın açıklamaları, gösteri yürüyüşleri, açlık grevi, çadır kurma, stant açma gibi eylem ve etkinliklerin 15 gün süreyle yasaklandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, cumhuriyetin temel nitelikleri, devletin ve milletin bölünmez bütünlüğü, milli güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması, Kovid-19 salgınının yayılmasının önlenmesi, genel sağlığın korunması, provokasyon ve yaşanması muhtemel toplumsal olayların önlenmesi amacıyla bazı önlemlerin alındığı belirtildi.

Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu ve İl İdaresi Kanunu'nun 17 ile 19. maddeleri gereğince valilik ve kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinliklerin kapsam dışında bırakıldığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Hakkari sınırları içinde 18 Haziran saat 00.01'den 2 Temmuz saat 23.59'a kadar 15 gün süreyle meydan, cadde, sokak, yol, park gibi umuma açık alanlarda miting, açık yer toplantıları, gösteri yürüyüşleri, oturma eylemi, protesto eylemi, insan zinciri oluşturarak yapılabilecek protesto, yürüyüş ve toplanmalar, halk kürsüleri şeklinde toplantı, toplanmalar, halk toplantıları, ses-yayın araçlarıyla yapılabilecek her türlü sesli ve görsel faaliyetler, açlık grevi, çadır kurma, basın açıklamaları, her türlü stant açma, imza toplama, imza kampanyası, dilek feneri, balon uçurmak, drone, paramotor, planör ve benzeri her türlü hava faaliyetleri, kamu kurum, kuruluşları hariç olmak üzere anma toplantısı, anma töreni, konser, şenlik, tiyatro, skeç, sinevizyon, pandomim ve benzeri faaliyetler, meşale yakma, el ilanı, bildiri, broşür dağıtma, afiş, poster asma, sticker yapıştırma ve benzeri türdeki her türlü eylem ve etkinliklerin yapılmasının yasaklanması kararı alınmıştır."

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