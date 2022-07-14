Hakkari'de iki aile arasındaki husumet barışla sonuçlandı

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de iki aile arasında, bir kişinin hayatını kaybetmesi sonucu başlayan husumet barışla sonuçlandı.

Kentte 20 gün önce Acar ve Akar ailelerinin fertleri arasından çıkan kavgada bir kişinin hayatını kaybetmesiyle başlayan husumet, Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık ile Pinyanışi aşireti kanaat önderi Orhan Piruzbeyoğlu'nun girişimleri sonucu barışla sonuçlandırıldı.

Piruzbeyoğlu'nun evinde bir araya gelen aile fertleri, kucaklaşarak barıştı.

Programda konuşan Akbıyık, kentte zaman zaman üzücü olayların yaşadığını söyledi.

Kentte yaşanan tartışma sonucu bir gencin hayatını kaybettiğini belirten Akbıyık, "Allah'tan yaşamını yitiren gence rahmet diliyoruz. Hakkari'nin çok güzel gelenekleri var. Bu tür üzücü olaylar, hayatın normalleşmesi için kanaat önderlerinin desteği, devletimizin ilgi ve alakası ile hızlı bir barışla ve huzurla sonuçlanıyor. Burada yine Orhan Piruzbeyoğlu'nun, bizlerin, diğer kanaat önderlerinin ilgi ve alakası ile bugün hayırlı bir iş için toplandık. Allaha şükür her iki ailede sabır gösterdi." diye konuştu.

Bu tür olayların bir daha yaşanmamasını dileyen Akbıyık, şöyle devam etti:

"Hakkari'de katıldığımız bu üçüncü barış oldu. Bu barışların kalıcı olmasını istiyoruz. Kentteki bir huzursuzluk, sadece devleti, polisi ve jandarmayı ilgilendirmiyor. Tüm Hakkarilileri ilgilendiriyor. Millet birbiriyle akraba, o yüzden inşallah bu tür olaylar bir daha olmaz. Devlet olarak biz de burada asayişin, huzurun, güvenliğin sağlanmasından sorumluyuz. Bu hayırlı olaydan dolayı biz de çok mutlu olduk. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz."

Piruzbeyoğlu ise 20 gün önce yaşanan husumetin sona ermesi için çaba gösterdiklerini bildirerek, "Allah iki aileden de razı olsun. Sağduyu gösterdiler ve barıştılar. Bu barışta katkısı olan herkese çok teşekkür ederim. Hakkari'nin hemen hepsi birbiriyle akraba. Böyle olayların olmaması için dikkat etmemiz lazım. Memleketin huzurunu bozmaya kimsenin hakkı yoktur." diye konuştu.

Programa İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, eski AK Parti İl Başkanı Metin Tekin, kanaat önderleri, Akar ve Acar ailelerinin fertleri katıldı.

