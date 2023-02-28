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Hakkari'de "İl Afet Risk Azaltma Planı" görüşüldü

28.02.2023 14:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık başkanlığında "İl Afet Risk Azaltma Planı" değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Akbıyık, Öğretmenevi Toplantı Salonu'ndaki programda, depremin hemen ardından Cumhurbaşkanlığı öncülüğünde bütün kamu kurum ve kuruluşlarla seferberlik başlatıldığını söyledi.

Kentten de deprem bölgesine 137 kamyon insani yardım, yüzlerce araç gönderildiğini belirten Akbıyık, "Şu anda Hakkari'mizde 1581 depremzede bulunuyor. 64'ü yurtlarımızda kalıyor. Her türlü ihtiyaçları devletimizin imkanları ile karşılanıyor. Hakkarili hayırsever vatandaşlarımız tarafından AFAD ve Türkiye Diyanet Vakfı hesabına 15 milyon 634 bin 984 lira nakdi yardım yapılmıştır." dedi.

Afetlere karşı her kurumun kendi sorumluluğu kapsamında görevini yaptığını, depremlere karşı gerekli hassasiyeti gösterip tedbirler alacaklarını vurgulayan Akbıyık, depremden önce 49 okul, hastane ve güvenlik güçleri için konutlar yapıldığını aktardı.

Türkiye Afet Müdahale Planı'nda her ilin eşleştiği kurumların olduğunu ifade eden Akbıyık, şunları kaydetti:

"Hakkari'de 75 bin öğrenci ve öğretmene farkındalık eğitimi verildi. 14 bin kişiye ayrıca AFAD eğitimi verdik. Burada 300 civarı AFAD gönüllümüz var. Hakkari AFAD Müdürlüğümüzden eğitimini almış ve şu an afet bölgesinde görev yapıyor. Güvenlik korucularımız, jandarma ve polisimiz de deprem bölgesinde. Yani hiçbir şey yapılmıyormuş gibi bugün deprem ilk defa aklına gelen insanların Hakkari halkını paniğe sevk etmek amacıyla gündem yapmaları çok iyi niyetli değil. Bunu bütün samimiyetimle söyleyeyim. 2020'de imar revizyonu yaptık ve mikro bölgeleme planı hazırladık. Dere yatağına ve riskli bir yere izin verilmiyor. Hakkari'nin alternatif bir yol problemi var. Onunla ilgili de çalışmalar yapılıyor. Alternatif yolda Karayolları etüt çalışması yürütüyor. Genel olarak büyük bir hazırlık var. Daha çok çalışma yapmamız lazım. Vatandaş olarak imara uygun konut yapacağız."

AFAD görevlilerinin sunum yaptığı toplantıya vali yardımcıları, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, kaymakamlar, belediye başkanları ve kurum amirleri katıldı.

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