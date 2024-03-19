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  4. Hakkari'de olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi

Hakkari'de olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi

AA AA
19.03.2024 07:50
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Hakkari'de olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitime ara verildi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kent genelinde gece saatlerinde başlayacak kar ve yağmurun, sabah da etkisini sürdüreceği belirtildi.

Yağışlar nedeniyle sel riski başta olmak üzere, çığ ve taşkın ihtimalinin göz önünde bulundurulduğu bildirilen açıklamada, 19 Mart Salı günü il genelinde yüksek öğretim kurumları hariç, kreş, anaokulları, ilk ve orta dereceli eğitim kurumları ile özel öğretim kursları, halk eğitim ile rehberlik ve araştırma merkezlerinde eğitim öğretime ara verildiği kaydedildi.

Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

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Hakkari okul kar tatil

Hakkari Namaz Vakitleri 19 Mart Salı

İmsak
04:43
Sabah
06:03
Öğle
12:18
İkindi
15:43
Akşam
18:23
Yatsı
19:38

Hakkari Nöbetçi Eczaneler19 Mart Salı

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Semdinli
Dilan eczanesi
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