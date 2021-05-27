YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Hakkari
  4. Hakkari'de PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi

Hakkari'de PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi

27.05.2021 14:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hakkari'de PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda tespit edilen mağarada patlayıcı, silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerinin bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifresi ve engellenmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, ilçeye bağlı Çatma köyü kırsalına 25 Mayıs'ta operasyon düzenlendi.

"Eren-14 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Güçlü Çatma-1" adı verilen operasyonda tespit edilen mağarada, AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, buna ait 65 fişek ve şarjör, sırt çantası, 2 çift ayakkabı, alüminyum folyo kaplı yeşil branda, 20 metre yanmaz elektrik kablosu, çeşitli giyim eşyaları ile çok miktarda ilaç ve tıbbi malzeme ele geçirildi.

Bölgedeki operasyonlar devam ediyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Nesrin mavi turda! Nesrin mavi turda!
Hurda malzemeden benzinli araç yaptıHurda malzemeden benzinli araç yaptı
Çubuk'ta iki otomobil çarpıştı: 1 yaralıÇubuk'ta iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Anahtar Kelimeler:
Hakkari

Hakkari Namaz Vakitleri 27 Mayıs Perşembe

İmsak
02:59
Sabah
04:41
Öğle
12:07
İkindi
15:59
Akşam
19:24
Yatsı
20:59

Hakkari Nöbetçi Eczaneler27 Mayıs Perşembe

Vural Eczanesi
Merkez
Yaşam Eczanesi
Semdinli
Akdogan Eczanesi
Yuksekova
Tümünü Göster
Hakkari ECZANELER
Hakkari ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Ağrı'da hayvanlarını otlatırken kaybolan çobanın cesedi sulama göletinde bulundu

Ağrı'da hayvanlarını otlatırken kaybolan çobanın cesedi sulama göletinde bulundu

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Balıkesir'de Havran Belediyesi 3 bin 780 güneş panelinden elektrik üretmeye başladı

Balıkesir'de Havran Belediyesi 3 bin 780 güneş panelinden elektrik üretmeye başladı

Adana'da annesini bıçaklayan kişi gözaltına alındı

Adana'da annesini bıçaklayan kişi gözaltına alındı

Hakkari merkezli 9 ilde "ehliyet sınavı" operasyonu

Hakkari merkezli 9 ilde "ehliyet sınavı" operasyonu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.