Hakkari'de polisler "Uzun İnce Bir Yoldayım" türküsünü seslendirdi

HAKKARİ (AA) - Hakkari Emniyet Müdürlüğünde görevli polisler, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 175. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında hazırlanan "Polis için söyle" klibinde "Uzun İnce Bir Yoldayım" türküsünü seslendirdi.

İl Emniyet Müdürlüğünce hazırlanan ve kentin değişik mekanlarında çekilen klip, karlı dağların arasında kartal yuvasını andıran ve özel harekat polislerinin 7 gün 24 saat görev aldığı üs bölgesi görüntüsü ile başlıyor.

Özel harekatçıların karlı yollarda yürüyerek operasyona gidişi ile devam eden görüntülerde, görev başındaki polislerden değişik kareler yer alıyor.

Klipte daha sonra siber, trafik, özel harekat, terörle mücadele, bomba imha uzmanı, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele şubesinde görevli polisler, halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu'nun "Uzun İnce Bir Yoldayım" türküsünü seslendiriyor.

