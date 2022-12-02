Hakkari'deki besicilerin kış şartlarıyla mücadelesi başladı

Yılın büyük bölümü karla kaplı olan köylerdeki besiciler, yazın yaylalarda otlattıkları hayvanlarına kış boyunca ağıllarda bakıyor.

Köyün yüksek kesimlerinde biriktirdikleri otu brandayla ya da sırtlarında taşıyan besiciler, kar örtüsünü ezip küreklerle açtıkları alana sererek hayvanlarını yemliyor, kuzularla yakından ilgileniyor.

Durankaya beldesine bağlı Yeni Mahalle'de yaşayan Nazmi Gül, AA muhabirine, kar yağışıyla kış mesaisine başladıklarını, ilkbahara kadar kar üzerinde koyunlara ot vereceklerini söyledi.

Köylerinin çok fazla kar aldığını, bazı yıllar kar kalınlığının 2 metreyi bulduğunu belirten Gül şöyle konuştu:

"Bu durum bizi çok zorluyor. Bu yıl da kar yağmaya başladı. Her taraf beyaza büründü. Otları bazen kızakla bazen de sırtımızla taşıyoruz. Bazılarının 200-300 koyunu var. Onlar için daha zor oluyor. Kışın vaktimizin çoğu hayvanlarla geçiyor. Burada yaklaşık 2 bin koyun, keçi var. Yazın ot biçiyoruz, hayvanları yaylaya çıkarıyoruz. 3 ay orada kalıyoruz. Kışın da hayvanların bakımıyla ilgileniyoruz. İki mevsimin de zorlukları var. Tek geçim kaynağımız hayvancılık."

"KIŞ BİZİM İÇİN ZAHMETLİ GEÇİYOR"

Ercan Üzüm de yağışların bu yıl erken başladığını, köyde kar kalınlığının 30 santimetreyi aştığını dile getirdi.

Kışın kendileri için zorlu geçtiğini anlatan Üzüm, "4-5 ay burada koyunlarımıza bakıyoruz. 70 koyunumuz var. Yazın biçtiğimiz otları hayvanların bulunduğu yere yakın noktalarda biriktiriyoruz. Daha sonra brandayla ya da sırtımızda taşıyoruz. Bazen iki metre kar oluyor. O zaman çok zorlanıyoruz. Kışın bizim için zahmetli geçiyor. Hayvanlarımıza en iyi şekilde bakmaya çalışıyoruz." dedi.

