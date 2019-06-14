SPOR

Hakkarili Civan Çapraz, 'Fener OL'a destek için formalarını sattı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 14.06.2019 18:10 | Son Güncelleme

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, Civan Çapraz (13), Fenerbahçe Spor Kulübü tarafından başlatılan 'Fener ol' kampanyasına, biriktirdiği formalarını satarak, destek verdi. Çapraz, satıştan kazandığı parayı kulübe bağışlayacağını söyledi.

Hakkarili Civan Çapraz, 'Fener OL'a destek için formalarını sattı

Yüksekova'da yaşayan Civan Çapraz, 4 yıldır biriktirdiği formaları satarak, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün başlattığı 'Fener ol' kampanyasına destek verdi.

Çapraz, 8 formasını ilçe merkezinde sattı. Satıştan kazandığı parayı kulübe bağışlayacağını belirten Civan Çapraz, "Fenerbahçe zor dönemde geçtiği için ben de 'Fener ol' kampanyasına formalarımı satarak destek verdim. Burada elde edilen gelirin tek kuruşuna dokunmadan Fenerbahçe Kulübü'ne bağışlayacağım. Biriktiğim 8 Fenerbahçe formasını çarşı merkezinde dolaşarak sattım. Koyu bir Fenerbahçeli olduğum için en büyük hayalim Fenerbahçe'de oynamak. İnşallah bu hayalim kısa zamanda gerçekleşir" diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Civan Çapraz

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
aç karnımızı doyurduk FB kaldı
islam çupinin dediği gibi fenerin büyüklüğü ne kupa ne şampiyonluk
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