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  4. Hakkarili çocuklara tenisi sevdiren kadın: Nevin Erik

Hakkarili çocuklara tenisi sevdiren kadın: Nevin Erik

AA AA
08.03.2024 10:02
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Hakkari'nin ilk kadın tenis antrenörü Nevin Erik, sporcularının kendisine 'Kort evimiz, Nevin anamız' dediğini belirterek, Hakkari'de kadınların da bu sporu yapabileceklerini gösterdiğini belirtti.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Türkiye Tenis Federasyonuna açıklamalarda bulunan Nevin Erik, 2002 yılından beri Hakkari'de tenis oynadığını söyledi.

Yaklaşık 14 senedir Hakkari Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde tenis antrenörü olarak çalıştığını anlatan Nevin Erik, şu ifadeleri kullandı:

"Tenise 2002 yılında bir merakla başladım, Hakkari'ye ilk tenis kortu yapıldığı zaman oynayan çocukları görünce hocayla görüştüm, 'Tenis oynamak istiyorum, beni de alır mısınız' diye. O zamanlar yaşım 14'tü, ilk başlarda hoca almadı, yaşım büyük diye ama ondan sonra bir iki denememi gördü, yeteneğimi keşfetti. O günden sonra tenise başladım ve hiç ara vermeden devam ettim."

Hakkari'de kadın olarak ilk tenise kendisinin başladığını belirten Nevin Erik, "Karşılaştığım en büyük zorluk hiç kadın partnerimin olmayışıydı. Bu yüzden çok güçlü oldum, çok güçlü tenis oynamayı başardım. İlk tenis antrenörlüğüne başladığım dönemlerde sporcu getiremiyorduk, özellikle kadın sporcu getiremiyorduk. Beni gördükten sonra diğer kızlar da gelmeye başladılar. Hakkari'de kadınların da bu sporu yapabileceklerini gösterdim ve öncü olduğumu düşünüyorum, bu yüzden de çok mutluyum." şeklinde görüş belirtti.

Sporcularının her zaman yanlarında olduğunu, kadınların, kızların artık spor yapmak için zorluklarla karşılaşmaması için çaba sarf ettiğini belirten Nevin Erik, "Sporcularımızın arasında bir slogan var 'Kort evimiz, Nevin anamız', bunu duymak mutlu ediyor. Annelik duygularımızı da yükseltiyor. Biz ilk tenis turnuvalarımıza doğu ligiyle başladık. Aslında doğu liginden önce Hakkari'den ileriye gidemedik." dedi.

Doğu liginin başlamasıyla sporcularının Hakkari dışında farklı bölgeler gördüğünü ifade eden Nevin Erik, değerlendirmesini şöyle tamamladı:

"Çocukların ufku açıldı, sosyalleşmeye başladılar. Hepsinin hayali üniversite okumak oldu. Hedefleri birer tenis antrenörü olmak oldu ve başardık. Şu an 6-7 sporcum mezun oldu, farklı illerde tenis antrenörlüğü yapan sporcularım var. Hepsi benim için gurur kaynağı. Bir kadın olarak onlara öncü olduğum için çok mutluyum. Kadınların da sporda en az erkekler kadar başarılı olduğunu göstermiş olduk. Dünya kadınlar günü kutlu olsun, benim tenisi ilham aldığım gibi beni gören kadınlarımızın da tenisi ilham almalarını önerir, tüm kadınlarımızın yaşamında tenisin olmasını dilerim."

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Tenis 8 Mart Dünya Kadınlar Günü

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