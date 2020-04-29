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Hakkı Çelikel: Bu sezon bize yakışmayacak tablo koyduk

YENİ MALATYASPOR HABERLERİ  | 29.04.2020 10:10 | Son Güncelleme

BtcTurk Yeni Malatyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel, takımın durumuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, "Bu sezon bize yakışmayacak bir tablo ortaya koyduk. Ama ben inanıyorum ki son 5 sezondur olduğu gibi bu sezon da taraftarımızı memnun ederek ligi tamamlayacağız" dedi.

Hakkı Çelikel: Bu sezon bize yakışmayacak tablo koyduk

Takımdaki son durum ve koronavirüs süreciyle ilgili açıklamada bulunan Çelikel önemli mesajlar verdi. Sözlerine tüm dünyada koronavirüs salgınının olumluya dönmesi temennisiyle başlayan Çelikel, "Bu süreç ülkemizi olduğu kadar tüm dünyayı olumsuz etkiledi.

Biz de kulüp olarak bu hassas dönemde alınan kararlara harfiyen uymaya çalıştık. Futbolcularımız çalışmalarını aksatmadan sürdürdüler. Önümüzdeki günlerde ligin başlatılması planlanıyor. Nasıl bir planlama yapılacak bekleyip göreceğiz. Bize göre biraz erken alınmış ve sanki hastalığın seyri pek düşünülmeden hayata geçirilmiş bir karar. Hiçbir kulübün şu anki mevcut tabloda kolay kolay sağlıklı bir çalışma ortamı bulabileceğini sanmıyorum" şeklinde konuştu.

"BİZE YAKIŞMAYAN BİR TABLO KOYDUK ORTAYA"

Kendilerine yakışmayacak bir sezon geçirdiklerini kaydeden Çelikel, "Tabi oldukça zor bir süreçten geçiyoruz. Ancak ülke olarak güçlü bir duruş ortaya koyuyoruz. Bu da bizi fazlasıyla mutlu ediyor. El ele vererek bu zorluğu da atlacağımıza inanıyorum. Takımın durumuyla ilgili konuşacak olursak, açıkçası bu sezon bize yakışmayan bir tablo koyduk ortaya. Ama ben inanıyorum ki son 5 sezondur olduğu gibi bu sezon da taraftarımızı memnun ederek ligi tamamlayacağız" diye konuştu.

(DHA)

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