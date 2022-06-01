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Hakkında cinsel taciz suçlamaları çıkan Kevin Spacey mahkemeye çıkacak! "Masumiyetimi kanıtlayacağım"

01.06.2022 15:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cinsel taciz suçlamalarıyla karşı karşıya olan Oscar ödüllü oyuncu Kevin Spacey, mahkemede ifade vereceğini duyurdu. Hakkında çıkan suçlamaları ilk günden beri reddeden oyuncu, ‘gönüllü’ olarak mahkemeye çıkacağını ve masumiyetini kanıtlayacağını belirtti.

Hakkında cinsel taciz suçlamaları çıkan Kevin Spacey mahkemeye çıkacak! "Masumiyetimi kanıtlayacağım"

Amerikan Güzeli, Yedi ve House of Cards gibi yapımlarla tanınan Amerikalı oyuncu Kevin Spacey, hakkında çıkan cinsel taciz suçlamalarıyla ilgili ‘gönüllü’ olarak ifade vereceğini açıkladı.

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MAHKEMEYE ÇIKACAK

Good Morning America adlı programa katılan ve beş farklı cinsel taciz suçlamasıyla yargılanan 62 yaşındaki oyuncu, mahkemeye çıkıp ifade vereceğini ve masum olduğunu kanıtlayacağını belirtti.

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"SUÇLU BULUNANA KADAR MASUMUM"

Spacey verdiği röportajda “Tüm medyaya ve kamuoyuna, adil bir mahkemeye tabi tutulduğumu ve suçlu olduğum kanıtlanana kadar masum olduğumu duyurdukları için çok minnetarım” ifadelerini kullandı.

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"MASUM OLDUĞUMU KANITLAYACAĞIMDAN EMİNİM"

“Hakkımdaki suçlamaların devam etmesi nedeniyle üzgün olsam da İngiltere’de gönüllü olarak mahkemeye çıkacağım ve kendimi tüm suçlamalara karşı savunacağım. Masum olduğumu kanıtlayacağımdan eminim” diyen Spacey’nin hakkında çıkan suçlamaların ilki 2005 yılına dayanıyor.
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Oscar ödüllü oyuncu hakkında, 2005 ve 2013 yılları arasında gerçekleştiği iddia edilen üç erkeğe karşı taciz suçlaması yapılmıştı.

İLK ANDAN BERİ REDDETTİ

Spacey, Londra ve Gloucestershire’de gerçekleştiği iddia edilen cinsel taciz suçlamalarını en başından beri reddetmişti.


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