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Hakkında soruşturma açılmıştı... Oğuzhan Uğur: Biz arayınca inme iniyor artık yetkililere...

23.02.2023 13:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya fenomeni Oğuzhan Uğur hakkında Kahramanmaraş ve Hatay'da baraj duvarlarının patladığı yönünde paylaşım yaptığı gerekçesiyle 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan resen soruşturma başlatılmıştı. Depremin ilk gününden beri yardım kampanyaları düzenleyen Uğur "Biz arayınca inme iniyor artık yetkililere..." dedi.

Hakkında soruşturma açılmıştı... Oğuzhan Uğur: Biz arayınca inme iniyor artık yetkililere...

Kahramanmaraş depremleri sonrası bağış toplayan ve kampanyalar düzenleyen Oğuzhan Uğur'ın sahibi olduğu 'BaBala TV'de Kumçatı Köyünde barajın çatladığı ve Hatay Yarseli Barajı'nın duvarının çatladığı yönünde sosyal medyada paylaşım yapılmıştı.

Savcılık sosyal medya hesabının bu yönde paylaşım yaparak depremzede vatandaşlar arasında korku ve paniğe neden olduğu, bu nedenle arama-kurtarma çalışmalarında aksamalara yaşandığı gerekçesiyle hesap sahibi Oğuzhan Uğur hakkında 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan resen soruşturma başlatmıştı.

Sosyal medya paylaşımlarına ve yardımlara devam eden Oğuzhan Uğur dikkat çeken bir paylaşıma imza attı.

"Biz arayınca inme iniyor artık yetkililere" diyen Uğur şunları söyledi:

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"Babala’yı duyunca irkiliyorlar. Ne yapsınlar yazık. Oysa kendileriyle beraber ne hızlı yardımlar yapmıştık. İsim vermeden devam ediyoruz tabii ama çok zor oluyor. Buradan duyurayım o zaman. Çadır diyorlar halen. Sürekli bunu duyuyoruz."

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