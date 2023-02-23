Hakkında soruşturma açılmıştı... Oğuzhan Uğur: Biz arayınca inme iniyor artık yetkililere...

Kahramanmaraş depremleri sonrası bağış toplayan ve kampanyalar düzenleyen Oğuzhan Uğur'ın sahibi olduğu 'BaBala TV'de Kumçatı Köyünde barajın çatladığı ve Hatay Yarseli Barajı'nın duvarının çatladığı yönünde sosyal medyada paylaşım yapılmıştı.

Savcılık sosyal medya hesabının bu yönde paylaşım yaparak depremzede vatandaşlar arasında korku ve paniğe neden olduğu, bu nedenle arama-kurtarma çalışmalarında aksamalara yaşandığı gerekçesiyle hesap sahibi Oğuzhan Uğur hakkında 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan resen soruşturma başlatmıştı.

Sosyal medya paylaşımlarına ve yardımlara devam eden Oğuzhan Uğur dikkat çeken bir paylaşıma imza attı.

"Biz arayınca inme iniyor artık yetkililere" diyen Uğur şunları söyledi:

"Babala’yı duyunca irkiliyorlar. Ne yapsınlar yazık. Oysa kendileriyle beraber ne hızlı yardımlar yapmıştık. İsim vermeden devam ediyoruz tabii ama çok zor oluyor. Buradan duyurayım o zaman. Çadır diyorlar halen. Sürekli bunu duyuyoruz."

