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"Haksız ve mesnetsiz karar, yok hükmündedir"

18.03.2021 23:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş Kulübü, kural hatası itirazının reddedilmesi üzerine açıklama yaptı.

"Haksız ve mesnetsiz karar, yok hükmündedir"

Beşiktaş: "Türkiye Basketbol Federasyonu, Türk basketbol tarihinde “Kara Perşembe” olarak hatırlanacak skandal bir karara imza atmıştır. Türkiye Basketbol Federasyonu yönetim kurulunun almış olduğu bu haksız ve mesnetsiz karar, bizim için yok hükmündedir."

Türkiye Basketbol Federasyonu, Beşiktaş Icrypex'in TOFAŞ'a 89-86 mağlup olduğu maçta "kural hatası" olduğu gerekçesiyle yaptığı başvuruyu reddetmişti.

TBF'nin internet sitesinden karara ilişkin şu açıklama yapılmıştı, "18 Mart'ta yapılan Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu toplantısında gündemde yer alan konular görüşülmüş, basketbol kamuoyu ve ilgili tarafları ilgilendiren aşağıdaki konular karara bağlanmıştır. Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu, toplantıda gündeminde yer alan TOFAŞ-Beşiktaş Icrypex (ING Basketbol Süper Ligi) müsabakasında Beşiktaş Icrypex takımı tarafından yapılan itirazı görüşmüş, itiraza konu pozisyonun incelenmesi ve Merkez Hakem Kurulunun görüşünün değerlendirilmesi sonucunda yapılan itirazın reddine karar vermiştir."

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Beşiktaş Futbol Kulübü
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