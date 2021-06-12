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Haktan’ın gerçek adı nedir? Haktan kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli?

12.06.2021 12:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü şarkıcı Haktan, sanatçı bir aileden geliyor. Babası kanun sanatçısı, annesi de keman virtüözü ve TRT sanatçılığı yaptı. Henüz daha 5 yaşındayken radyoda duyarak ezberlediği Rodrigo’nun gitar konçertosunu babasına mırıldamasıyla, babası tarafından keşfedildi.

Haktan’ın gerçek adı nedir? Haktan kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli?

Küçük yaşlarda TRT Çocuk Korosuna girdi, henüz 9 yaşındayken de annesi ile birlikte sahne almaya başladı. Her zaman kendisini sahne sanatçısı ve yorumcu olarak tanıtan Haktan, uzun yıllar televizyon ve stüdyo çalışmalarından haz almadığını, sahnelerde daha mutlu olduğunu söyledi. İlknur Canevi ile evli olan Haktan, bir çocuk babasıdır.

HAKTAN KİMDİR?

Tam ismi Haktan Canevi olan ünlü sanatçı, 14 Kasım 1973 tarihinde İzmir'de doğdu. Kânun sanatçısı Ahmet Canevi ile keman virtüözü ve TRT sanatçısı Nursal Ünsal Canevi’nin oğlu olan Haktan, 5 yaşındayken radyoda dinlediği ve ezberlediği Rodrigo'nun gitar konçertosunu babasına mırıldanmasının ardından, babasının kendisine aldığı gitarla müziğe başladı.

7 yaşındayken TRT Çocuk Korosu'na giren Haktan, 9 yaşındayken annesiyle beraber profesyonel olarak sahne almaya başladı. Kendisini bundan dolayı 'yorumcu ve sahne sanatçısı' olarak tanımlayan Haktan, sahneden aldığı hazzı televizyon ve stüdyo çalışmalarından almadığını vurguluyor.

Bundan dolayı albüm yapma fikrine yıllarca sıcak bakmayan Haktan, sahne çalışmalarına ağırlık verdi. İlk albümü Yorumlar’ı 2006 yılında dinleyicileriyle buluşturan Haktan, ardından 'Bekleme Artık' ve ‘Arapsaçı'na klip çekti. Kendine has, alışılmadık yorumuyla müzik câmiâsında tartışma konusu olan Haktan, müziği kalıplara bağlı kalmayarak, hissettiği şekilde yorumladı. İlk albümünün ardından birçok televizyon programına konuk olarak canlı yayında şarkılar söyleyen Haktan, 2013 yılında Müslüm Gürses anısına hazırlanan 'Baba Şarkılar' albümünde ' Bir Mânâ Var' adındaki şarkıyı yorumladı.

Haktan’ın gerçek adı nedir? Haktan kimdir, kaç yaşında ve aslen nerelii

Kısa bir sürenin ardından bu şarkının klibi de yayınlandı. Aynı sene Babadır Tatlıöz'ün single projesi dâhilinde 'Bir Ben Bir İstanbul' ve 'Mahşer Yeri' adında iki şarkıyı yorumlayan Haktan, Bir Ben Bir İstanbul’a klip çekti.

Haktan, Müslüm Gürses 'Baba Şarkılar II' isimli albümde 'Unuttum' adındaki şarkıyı seslendirdi.

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Anahtar Kelimeler:
TRT Çocuk Müslüm Gürses
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