5 liraya neler alabileceğinizi düşündünüz mü? Sizler için deneyimlediğimiz lezzetleri şuraya bıraktık. Peki siz 5 TL'ye dışarıda neler yiyebiliyorsunuz? Haydi, yorumlarınızı bekliyor!

Hala mümkün! Türkiye'de 5 liraya alabileceğiniz yiyecekler

Çiğ köfte Seveni oldukça fazladır bizim buralarda :) 5 TL'ye kendinize bir dürüm sardırabilirsiniz. Ancak etsiz oluyor bu dürümler. Sadece bulgur ve çeşitli yeşilliklerden hazırlanıyor.

Islak hamburger Öncesinde sadece Taksim bölgesinde bulabildiğimiz ıslak hamburgeri şimdilerde İstanbul'un dört bir yanında yemek mümkün. Birçok büfede karşınıza çıkacaktır. Uygun fiyatlıdır ancak fiyat performans değerlendirmesi yaptığımızda sınıfta kalır. Bunun nedeni ise boyut olarak oldukça küçük olmalarıdır.

Lahmacun Türkiye'nin hemen hemen her bölgesinde 5 TL'ye bir adet lahmacun yemek mümkün.

Bardak mısır

Simit 5 liraya yaklaşık olarak 3 adet simit almanız mümkün. Ancak bu fiyat Türkiye'nin bazı bölgelerinde değişkenlik gösterebilir. Adet sayısı bölgeye göre kimi zaman 4'e de çıkabilir.

Patso

Kaşarlı tost Bazı büfelerde kaşarlı tostu 5 liraya satın almak mümkün.

Halka tatlısı Tanesi 1 liradan tam 5 adet yiyebilirsiniz!

Tavuklu pilav Pilav arabasında az tavuklu, bol nohutlu pilav yemek mümkün sevgili okur :)