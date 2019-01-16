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Hala mümkün! Türkiye'de 5 liraya alabileceğiniz yiyecekler

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
İÇERİK  | 16.01.2019 17:36 | Son Güncelleme

Son zamanlarda değişen ekonomik değerler sonucu yiyecek içecek sektörü de bundan nasibini almış durumda. Hal böyleyken restoranda yemek yemek birçok insan için 'aşırı lüks' hale geldi. Biz de en ucuza bir şeyler yemek mümkün mü? dedik ve küçük bir araştırma yaptık. Ve gördük ki 5 liraya karın doyurmak değil de yemek yemek mümkünmüş :)

5 liraya neler alabileceğinizi düşündünüz mü? Sizler için deneyimlediğimiz lezzetleri şuraya bıraktık. Peki siz 5 TL'ye dışarıda neler yiyebiliyorsunuz? Haydi, yorumlarınızı bekliyor!

Hala mümkün! Türkiye'de 5 liraya alabileceğiniz yiyecekler

Çiğ köfte

Çiğ köfte
Seveni oldukça fazladır bizim buralarda :) 5 TL'ye kendinize bir dürüm sardırabilirsiniz. Ancak etsiz oluyor bu dürümler. Sadece bulgur ve çeşitli yeşilliklerden hazırlanıyor.

Islak hamburger

Islak hamburger
Öncesinde sadece Taksim bölgesinde bulabildiğimiz ıslak hamburgeri şimdilerde İstanbul'un dört bir yanında yemek mümkün. Birçok büfede karşınıza çıkacaktır. Uygun fiyatlıdır ancak fiyat performans değerlendirmesi yaptığımızda sınıfta kalır. Bunun nedeni ise boyut olarak oldukça küçük olmalarıdır.

Lahmacun

Lahmacun
Türkiye'nin hemen hemen her bölgesinde 5 TL'ye bir adet lahmacun yemek mümkün.

Bardak mısır

Bardak mısır

Simit

Simit
5 liraya yaklaşık olarak 3 adet simit almanız mümkün. Ancak bu fiyat Türkiye'nin bazı bölgelerinde değişkenlik gösterebilir. Adet sayısı bölgeye göre kimi zaman 4'e de çıkabilir.

Patso

Patso

Kaşarlı tost

Kaşarlı tost
Bazı büfelerde kaşarlı tostu 5 liraya satın almak mümkün.

Halka tatlısı

Halka tatlısı
Tanesi 1 liradan tam 5 adet yiyebilirsiniz!

Tavuklu pilav

Tavuklu pilav
Pilav arabasında az tavuklu, bol nohutlu pilav yemek mümkün sevgili okur :)

Mercimek çorbası

Mercimek çorbası
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