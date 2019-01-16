5 liraya neler alabileceğinizi düşündünüz mü? Sizler için deneyimlediğimiz lezzetleri şuraya bıraktık. Peki siz 5 TL'ye dışarıda neler yiyebiliyorsunuz? Haydi, yorumlarınızı bekliyor!
Hala mümkün! Türkiye'de 5 liraya alabileceğiniz yiyecekler
Çiğ köfte
Seveni oldukça fazladır bizim buralarda :) 5 TL'ye kendinize bir dürüm sardırabilirsiniz. Ancak etsiz oluyor bu dürümler. Sadece bulgur ve çeşitli yeşilliklerden hazırlanıyor.
Islak hamburger
Öncesinde sadece Taksim bölgesinde bulabildiğimiz ıslak hamburgeri şimdilerde İstanbul'un dört bir yanında yemek mümkün. Birçok büfede karşınıza çıkacaktır. Uygun fiyatlıdır ancak fiyat performans değerlendirmesi yaptığımızda sınıfta kalır. Bunun nedeni ise boyut olarak oldukça küçük olmalarıdır.
Lahmacun
Türkiye'nin hemen hemen her bölgesinde 5 TL'ye bir adet lahmacun yemek mümkün.
Simit
5 liraya yaklaşık olarak 3 adet simit almanız mümkün. Ancak bu fiyat Türkiye'nin bazı bölgelerinde değişkenlik gösterebilir. Adet sayısı bölgeye göre kimi zaman 4'e de çıkabilir.
Kaşarlı tost
Bazı büfelerde kaşarlı tostu 5 liraya satın almak mümkün.
Halka tatlısı
Tanesi 1 liradan tam 5 adet yiyebilirsiniz!
Tavuklu pilav
Pilav arabasında az tavuklu, bol nohutlu pilav yemek mümkün sevgili okur :)
Okuyucu Yorumları 0 yorum