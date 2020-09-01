MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Haldun Boysan Aydın Boysan'ın oğlu mu? Aydın Boysan'ın oğlu Burak Boysan'dan açıklama

Haldun Boysan Aydın Boysan'ın oğlu mu? Aydın Boysan'ın oğlu Burak Boysan'dan açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.09.2020 13:47 | Son Güncelleme

Ünlü oyuncu Haldun Boysan, dizi çekimleri için bulunduğu Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Ölüm haberinin ardından Haldun Boysan'ın Aydın Boysan'ın oğlu olduğuna dair haberler gündeme geldi. Bu durumun ardından Aydın Boysan'ın oğlu Burak Boysan'dan açıklama gecikmedi.

Haldun Boysan Aydın Boysan'ın oğlu mu? Aydın Boysan'ın oğlu Burak Boysan'dan açıklama

Oyuncu ve seslendime sanatçısı Haldun Boysan dizi çekimleri sırasında kalp krizi geçirdi ve yaşamını yitirdi. Ünlü sanatçının ölümü sanat dünyasını ve sevenlerini yasa boğarken arama motorlarındaki yanlış bir bilgi karışıklığa neden oldu.

Bazı arama motorlarında Haldun Boysan'ın mimar Aydın Boysan'ın oğlu olduğu bilgisi, Aydın Boysan'ın tek oğlu Burak Boysan'a zor anlar yaşattı.

Haldun Boysan kimdir? Haldun Boysan kaç yaşında, neden öldü?Haldun Boysan kimdir? Haldun Boysan kaç yaşında, neden öldü?

Ölüm haberinden sonra telefonları susmayan Burak Boysan, sosyal medya hesabından bir açıklama yapmak zorunda kaldı. Burak Boysan açıklamasında şunları söyledi: "Sabahtan beri tek tek cevap veriyorum herkese. Fakat yetişemiyorum artık.
Boysan soyadı Soyadı Kanunu çıktıktan sonra 1930’larda yayınlanan Soyadı Kitabındaki popüler soyadlarından biri. Ankara’da, Konya’da, Akdeniz kıyılarında, Rize Fındıklı’da sayısız Boysan var. Sadece Rize Fındıklı’dakiler yakın akrabamız.
Haldun Boysan değerli bir insan belli ki, fakat akraba değiliz maalesef."

5f4e1be50f25441d442cc124

MANEVİ BABAM GİBİ HİSSEDİYORUM

Babası Durmuş Ali Boysan olan Haldun Boysan, dört yıl önce verdiği röportajda Aydın Boysan ile bir araya gelmişti. Haldun Boysan, hayatında sadece birkaç kez görüştüğü ama kendisine çok yakın hissettiği Aydın Boysan ile ilgili duygularını şöyle ifade etmişti:

"Manevi babam gibi hissediyorum. Çünkü ben öz babamı, 1984 yılında çok erken yaşta kaybettim. İnsani yaklaşımı ve dünya görüşü de çok benzediği için, görüştüğümüzde sanki kan bağı varmış gibi hissediyorum. Derya deniz bir insan."

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERDemet Evgar'ın acı günüDemet Evgar'ın acı günü
Fiziğine laf edilince ağzını bozdu!Fiziğine laf edilince ağzını bozdu!
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ne zaman başlayacak? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ne zaman başlayacak?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Murat Övüç'e saldırı! Tokat attılar...
Murat Övüç'e saldırı! Tokat attılar...
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Çıplak sahneleri itirafı! 'Sevişme sahnesi çekmek...'
Çıplak sahneleri itirafı! 'Sevişme sahnesi çekmek...'
Mahkemenin kararına isyan etti! 'Şaka gibi...'
Mahkemenin kararına isyan etti! 'Şaka gibi...'
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Deniz Seki, 15 bin dolarlık kral dairesinde konaklayacak
Deniz Seki, 15 bin dolarlık kral dairesinde konaklayacak
Mehmet Akif Alakurt, fiziğine laf eden erkek takipçilerine küfür etti
Fiziğine laf edilince ağzını bozdu!
Necip Memili: Biz kaçar
'Biz kaçar'
Çukur'da Barış Arduç'un annesini oynayacak olan Suna Yıldızoğlu gerçek oğlunu ilk kez paylaştı
Çukur'a dahil oldu! Gerçek oğlunu ilk kez paylaştı
Heidi Klum'dan eşine seksi poz
Heidi Klum'dan eşine seksi poz
Özcan Deniz’in eski eşi Feyza Aktan hamile mi? Feyza Aktan kimdir? Feyza Aktan kaç yaşında?
Özcan Deniz’in eski eşi Feyza Aktan hamile mi?
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.