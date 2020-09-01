Haldun Boysan kimdir? Haldun Boysan kaç yaşında, neden öldü?

Türk sinemasının usta oyuncularından Haldun Boysan yeni başlayacak olan Maria ve Mustafa adlı dizinin çekimleri için gittiği Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde hayatını kaybetti. Kurtlar Vadisi dizisinde hayat verdiği Tombalacı Mehmet karakteriyle geniş bir izleyici kitlesinin sevgisini kazanan usta oyuncu ile ilgili şimdi Haldun Boysan neden öldü sorusu soruluyor.

HALDUN BOYSAN NEDEN ÖLDÜ?

Usta oyuncunun Ürgüp’te kaldığı otelde kalp krizi geçirerek vefat ettiği belirtildi. Set çalışanlarının ambulans çağırmasıyla hastaneye kaldırılan Boysan’ın tüm müdahalelere rağmen kurtulamadığı aktarıldı. Haldun Boysan ne zaman öldü sorusuna da yanıt aranıyor. Usta oyuncunun hayatını kaybettiği yönündeki haberler 1 Eylül Salı gününün ilk saatlerinde, 00.30 sularında geldi. Şimdi, Haldun Boysan kaç yaşında vefat etti sorusuna yanıt aranıyor.

HALDUN BOYSAN KİMDİR?

Usta oyuncu 6 Temmuz 1958 yılında dünyaya geldi. Dolayısıyla Boysan, 62 yaşında hayata gözlerini yumdu. Haldun Boysan nereli sorusuna da yanıt aranıyor. Usta oyuncunun Ankara’da dünyaya geldiği biliniyor. TED Ankara Koleji ve Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümü mezunu olan Boysan, Ankara Sanat Tiyatrosu ile İstanbul Şehir Tiyatrosu’nda görev yaptı. İngilizce ve Türkçe dublaj yapan Boysan, 1999 senesinde 11. Ankara Film Festivalinde Gemide filmi ile en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülünü aldı. Boysan’ın koyu bir Beşiktaş taraftarı olduğu biliniyordu.