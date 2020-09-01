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Haldun Boysan kimdir? Haldun Boysan kaç yaşında, neden öldü?

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.09.2020 09:20 | Son Güncelleme

Usta oyuncu Haldun Boysan’ın vefat haberi hem sanatçı dostlarını hem de hayranlarını yasa boğdu. Bir dizi çekimi için gittiği Nevşehir’de hayatını kaybeden Haldun Boysan şimdi hayranları tarafından araştırılıyor. Peki, Haldun Boysan kimdir? Haldun Boysan kaç yaşında, neden öldü?

Haldun Boysan kimdir? Haldun Boysan kaç yaşında, neden öldü?

Türk sinemasının usta oyuncularından Haldun Boysan yeni başlayacak olan Maria ve Mustafa adlı dizinin çekimleri için gittiği Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde hayatını kaybetti. Kurtlar Vadisi dizisinde hayat verdiği Tombalacı Mehmet karakteriyle geniş bir izleyici kitlesinin sevgisini kazanan usta oyuncu ile ilgili şimdi Haldun Boysan neden öldü sorusu soruluyor.

HALDUN BOYSAN NEDEN ÖLDÜ?

Usta oyuncunun Ürgüp’te kaldığı otelde kalp krizi geçirerek vefat ettiği belirtildi. Set çalışanlarının ambulans çağırmasıyla hastaneye kaldırılan Boysan’ın tüm müdahalelere rağmen kurtulamadığı aktarıldı. Haldun Boysan ne zaman öldü sorusuna da yanıt aranıyor. Usta oyuncunun hayatını kaybettiği yönündeki haberler 1 Eylül Salı gününün ilk saatlerinde, 00.30 sularında geldi. Şimdi, Haldun Boysan kaç yaşında vefat etti sorusuna yanıt aranıyor.

HALDUN BOYSAN KİMDİR?

Usta oyuncu 6 Temmuz 1958 yılında dünyaya geldi. Dolayısıyla Boysan, 62 yaşında hayata gözlerini yumdu. Haldun Boysan nereli sorusuna da yanıt aranıyor. Usta oyuncunun Ankara’da dünyaya geldiği biliniyor. TED Ankara Koleji ve Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümü mezunu olan Boysan, Ankara Sanat Tiyatrosu ile İstanbul Şehir Tiyatrosu’nda görev yaptı. İngilizce ve Türkçe dublaj yapan Boysan, 1999 senesinde 11. Ankara Film Festivalinde Gemide filmi ile en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülünü aldı. Boysan’ın koyu bir Beşiktaş taraftarı olduğu biliniyordu.

Haldun Boysan Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı Tombalacı Mehmet karakteriyle geniş bir hayran kitlesi kazandı. Haldun Boysan’ın son dizisi başrollerini Cem İntepe ile Jessica May’in paylaştığı Maria ile Mustafa dizisi olacaktı. Haldun Boysan dizileri arasında Merhamet, Firar, Canan, Kapalıçarşı, Ulan İstanbul, Canım Ailem, Hürrem Sultan, Çılgın Bediş, Kara Melek ve Karaoğlan gibi diziler bulunuyor. Haldun Boysan filmleri arasında ise Gemide, Gen, Akıllara Seza, Martılar Açken, Bozkır, Oldu mu Şimdi, Hırsız Var, Abimm, Beyza’nın Kadınları, Yazı Tura ve Biz Size Döneriz gibi filmler bulunuyor. Haldun Boysan babası da merak ediliyor. Çok sayıda kişi tarafından soyadı benzerliğinden dolayı Boysan’ın babasının Aydın Boysan olduğu düşünülüyordu. Oysa Haldun Boysan’ın babası Durmuş Ali Boysan’dır. Dolayısıyla Aydın Boysan, usta oyuncunun babası değildir. Haldun Boysan eşi kim ve Haldun Boysan evli mi sorularına da yanıt aranıyor.

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