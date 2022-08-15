EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Eş Anlamlı Kelimeler
  4. Halı eş anlamlısı nedir? Halının eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Halı eş anlamlısı nedir? Halının eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

13.08.2022 22:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçe, kelime hazinesi bakımından çok zengin bir dildir. Yabancı kökenli birçok kelime zaman içinde dönüşüp bazı ekler ile türeyerek dilimize yerleşmiştir. Her kelimenin birden fazla anlamı ve kullanım alanı olabilir. Eş anlamlı kelimeler de bu sebeple çeşitlilik gösterir. Halı kelimesi de sıkça kullanılan bir kelimedir. Yaygı kelimesi halı yerine kullanılabilir. Halı kelimesini eş anlamlısı nedir? Halı eş anlamlısı ve cümle içinde kullanım örnekleri...

Halı eş anlamlısı nedir? Halının eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Halı, isim türünde bir kelimedir. Arapça kökenlidir. Başka kelimeler ile bir araya gelerek yeni anlamları olan ve birleşik türde kelimeler üretebilir. Atasözlerinde ve deyimlerde de yer alır.

Halı kelimesinin eş anlamı nedir?

Türk Dil Kurumu halı kelimesi için isim türünde tek bir tanım yapar. Bu tanım ve bu tanım için verilen cümle örneği şu şekildedir:

  • Yere veya mobilya üstüne serilmek, duvara gerilmek için, genellikle yünden dokunan, kısa ve sık tüylü, nakışlı, kalın yaygı.
    Örnek cümle:
    "Pencerelerden Türk kadınlarının dokuduğu halılar ve seccadeler sarkıyor. (Falih Rıfkı Atay)"

Farklı kelimeler ile bir araya geldiğinde ürettiği bazı ifadeler şu şekildedir:

Halı altına süpürmek: Çözümlenemeyen sorunların görüşülmesini ertelemek, gözden uzak etmek.

Birleşik kelimeler:

Halıhane: Halı dokunan yer için kullanılan bir kelimedir. Farsça olan hane kelimesi ile türetilmiştir.
Halı saha: futbol oynamak üzere zemini halı ya da benzeri özel bir madde ile kaplı ve etrafı tel örgü ile çevrili alan.
Duvar halısı: Duvara asmak üzere dokunmuş, üzerinde genellikle resim işlenmiş olan ince halı.
Isparta halısı: Isparta yöresinde el tezgahlarında dokunan ve çok tutulan bir halı türü.
Taban halısı: Tabana serilen büyük halı tanımı dışında eski kullanımı ile bin liralık bütün kağıt para demektir. Argo dilinde kullanılır.
Yol halısı: Yolluk olarak da ifade edilir. Örnek cümle:
"Renkleri göz alıcı, tüylü bir yol halısı ile örtülmüş olan merdivenleri ağır ağır çıkıyorum. (Nazım Hikmet)"

Halı kelimesinin eş anlamlısı olan sözcükler hangileridir?

Halı eş anlamlısı olan kelime yaygı kelimesidir. Ancak ülkemizdeki farklı şehirlerde ve yörelerde başka anlamlar için de kullanılabilir. Bu durum için bazı örnekler şunlardır:

Türkiye'de Halk Ağzından Derleme Sözlüğü'ne göre Tokat'ın Reşadiye ilçesinde iplik anlamında kullanılır. Kars Arpaçay'da ise el, yabancı, başkası anlamlarına gelir.

Halının eş anlamlıları ile örnek cümleler nelerdir?

Bir kelimenin anlamını pekiştirmek için en iyi yöntemlerden biri de o kelimeyi bir cümle içinde kullanmaktır.

Halının eş anlamlısı olan kelimeler ile kurulan bazı örnek cümleler, atasözü ve deyimler şu şekildedir:

  • Aranızdaki sorunları halı altına süpürmeye devam ettiğiniz sürece doğru iletişim kuramayacaksınız.
  • Geçen hafta aldığım halıyı değiştirmek istiyorum.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aday Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?Aday Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?
YKS tercih sonuçları açıklandı mı?YKS tercih sonuçları açıklandı mı?
Fahiş kiralar karşısında öğrencilere güzel haber! Fahiş kiralar karşısında öğrencilere güzel haber!
Anahtar Kelimeler:
halı eş anlamlı kelimeler eş anlamlısı eş anlamlısı nedir

En Çok Okunan Eğitim Haberler

2022 YKS tercih sonuçları açıklandı!

2022 YKS tercih sonuçları açıklandı!

YKS ek yerleştirmeler ne zaman yapılacak?

YKS ek yerleştirmeler ne zaman yapılacak?

YKS tercih sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

YKS tercih sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

YKS ek tercih ücreti ne kadar? 2022 ÖSYM YKS ek tercih işlemleri

YKS ek tercih ücreti ne kadar? 2022 ÖSYM YKS ek tercih işlemleri

İlginizi Çekebilir

30 yaş büyük eşinin 3. karısı! ''Eşleri yaşlandıkça...''

30 yaş büyük eşinin 3. karısı! ''Eşleri yaşlandıkça...''

Farkında olmadan kör kalabilirsiniz! Eksikliği büyük sıkıntı

Farkında olmadan kör kalabilirsiniz! Eksikliği büyük sıkıntı

PARTNER
Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Paylaşımı olay oldu! “Bir erkeğin yapabileceği en kötü şey...”

Paylaşımı olay oldu! “Bir erkeğin yapabileceği en kötü şey...”

Pozları olay oldu! "Pembe etekliyi kocası sandım"

Pozları olay oldu! "Pembe etekliyi kocası sandım"

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.