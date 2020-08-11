Halı sahalar açıldı mı? Halı sahalar için son dakika haberi geldi! Hangi illerde halı sahalar açılıyor?

Koronavirüs önlemleri kapsamında kapatılan halı sahaların tekrar açılması gündeme geldi. Binlerce kişinin merak ettiği halı sahalar ne zaman açılacak sorusunun cevabı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan geldi. Büyük şehirlerde yaşayan ve spor için vakit bulamayan kişilerin haftada bir kez spor yapmak amacıyla halı sahaya gidip futbol oynama fırsatına koronavirüs engeli gelmişti. Halı sahalar kapandıktan sonra halı sahalar açıldı mı araştırması yapanlar için müjde geldi. İşte halı sahaların açılma tarihi!
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, halısahaların açılma tarihine dair son dakika açıklaması yaptı. Halı sahalar ne zaman açılıyor araştırması yapanlara Muharrem Kasapoğlu, yarından itibaren halı saha spor tesislerinin açılacağını duyurdu. Özellikle büyük şehirde yaşayan insanların tercih ettiği hali sahalarda futbol oynama keyfi koronavirüsten dolayı aylardır engellenmişti. Koronavirüs önlemleri kapsamında kapatılan halı sahalarının tekrar açıklacak olması vatandaşları sevindirdi. Halı sahalar açılıyor mu araştırması yapan vatandaşlar, tekrar halı sahada futbol oynayacağı günleri iple çekiyor.
Genelde hafta sonları ve akşamları iş çıkışları halı sahalarda buluşarak futbol oynayanlar, halı sahaların tekrar açılacak olmasından dolayı mutlu. Koronavirüsten dolayı evlerinde kalan ve birçok etkinliğini iptal eden vatandaşlar spor da yapamaz hala gelmişti. Pandemi döneminde kilo almaya başlayan ve halı sahalarda spor yaparak kilo vermek isteyenler halı sahalar ne zaman açılacak araştırması yapmaya başlamıştı. Vatandaşlara gelen bugünkü müjde ile halı sahalar yarın itibari ile açılacak. Hangi illerde halı sahalar açılıyor sorusunun cevabı olarak tüm illerde halı sahaların açılacağı duyuruldu.
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