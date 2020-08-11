SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol
  4. Halı sahalar açıldı mı? Halı sahalar için son dakika haberi geldi! Hangi illerde halı sahalar açılıyor?

Halı sahalar açıldı mı? Halı sahalar için son dakika haberi geldi! Hangi illerde halı sahalar açılıyor?

FUTBOL HABERLERİ  | 11.08.2020 14:58 | Son Güncelleme

Binlerce kişinin merak ettiği halı sahalar ne zaman açılacak sorusunun cevabı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan geldi. Büyük şehirlerde yaşayan ve spor için vakit bulamayan kişilerin haftada bir kez spor yapmak amacıyla halı sahaya gidip futbol oynama fırsatına koronavirüs engeli gelmişti. Halı sahalar kapandıktan sonra halı sahalar açıldı mı araştırması yapanlar için müjde geldi. İşte halı sahaların açılma tarihi!

Halı sahalar açıldı mı? Halı sahalar için son dakika haberi geldi! Hangi illerde halı sahalar açılıyor?

Koronavirüs önlemleri kapsamında kapatılan halı sahaların tekrar açılması gündeme geldi. Binlerce kişinin merak ettiği halı sahalar ne zaman açılacak sorusunun cevabı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan geldi. Büyük şehirlerde yaşayan ve spor için vakit bulamayan kişilerin haftada bir kez spor yapmak amacıyla halı sahaya gidip futbol oynama fırsatına koronavirüs engeli gelmişti. Halı sahalar kapandıktan sonra halı sahalar açıldı mı araştırması yapanlar için müjde geldi. İşte halı sahaların açılma tarihi!

Halı sahalar açıldı mı?

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, halısahaların açılma tarihine dair son dakika açıklaması yaptı. Halı sahalar ne zaman açılıyor araştırması yapanlara Muharrem Kasapoğlu, yarından itibaren halı saha spor tesislerinin açılacağını duyurdu. Özellikle büyük şehirde yaşayan insanların tercih ettiği hali sahalarda futbol oynama keyfi koronavirüsten dolayı aylardır engellenmişti. Koronavirüs önlemleri kapsamında kapatılan halı sahalarının tekrar açıklacak olması vatandaşları sevindirdi. Halı sahalar açılıyor mu araştırması yapan vatandaşlar, tekrar halı sahada futbol oynayacağı günleri iple çekiyor.

Halı sahalar ne zaman açılıyor?

Genelde hafta sonları ve akşamları iş çıkışları halı sahalarda buluşarak futbol oynayanlar, halı sahaların tekrar açılacak olmasından dolayı mutlu. Koronavirüsten dolayı evlerinde kalan ve birçok etkinliğini iptal eden vatandaşlar spor da yapamaz hala gelmişti. Pandemi döneminde kilo almaya başlayan ve halı sahalarda spor yaparak kilo vermek isteyenler halı sahalar ne zaman açılacak araştırması yapmaya başlamıştı. Vatandaşlara gelen bugünkü müjde ile halı sahalar yarın itibari ile açılacak. Hangi illerde halı sahalar açılıyor sorusunun cevabı olarak tüm illerde halı sahaların açılacağı duyuruldu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!
Ünlü spor spikeri kansere yenik düştü...Ünlü spor spikeri kansere yenik düştü...
Sezonun son derbisinde heyecan dorukta!Sezonun son derbisinde heyecan dorukta!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Meis Adası çevresinde hareketlilik

Meis Adası çevresinde hareketlilik

İçişleri Bakanlığı uyardı: Yüklü miktarda döviz bozdurabilirler

İçişleri Bakanlığı uyardı: Yüklü miktarda döviz bozdurabilirler

Galatasaray KAP şovuna başlıyor!

Galatasaray KAP şovuna başlıyor!

Havuz başında üstsüz fotoğrafını paylaştı...

Havuz başında üstsüz fotoğrafını paylaştı...

Muslera'dan ayrılık açıklaması

Muslera'dan ayrılık açıklaması

Süpr Lig devi Elneny transferini bitiriyor

Süpr Lig devi Elneny transferini bitiriyor

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Beinsports iptal nasıl yapılır?

Beinsports iptal nasıl yapılır?

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

G.Saray'da yetişti, '6' işaretiyle çıldırttı!

G.Saray'da yetişti, '6' işaretiyle çıldırttı!

Ersin Düzen TRT'den ne kadar maaş alıyor?

Ersin Düzen TRT'den ne kadar maaş alıyor?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Halı sahalar açıldı mı? Halı sahalar için son dakika haberi geldi! Hangi illerde halı sahalar açılıyor?

Halı sahalar için son dakika haberi geldi!

Ronaldinho 24 Ağustos tekrar mahkemeye çıkacak

Ronaldinho için kritik gün 24 Ağustos

Maxi Lopez'in sevgilisi Daniela Christiansson, çıplak fotoğrafını paylaştı

Havuz başında üstsüz fotoğrafını paylaştı...

Spor spikeri Emre Gönlüşen hayatını kaybetti

Ünlü spor spikeri kansere yenik düştü...

Melih Şendil'den özür mesajı

Melih Şendil'den özür mesajı

Bein Sports'tan flaş Melih Şendil açıklaması

Bein Sports'tan flaş Melih Şendil açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.