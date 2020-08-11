Halı sahalar açıldı mı? Halı sahalar için son dakika haberi geldi! Hangi illerde halı sahalar açılıyor?

Koronavirüs önlemleri kapsamında kapatılan halı sahaların tekrar açılması gündeme geldi. Binlerce kişinin merak ettiği halı sahalar ne zaman açılacak sorusunun cevabı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan geldi. Büyük şehirlerde yaşayan ve spor için vakit bulamayan kişilerin haftada bir kez spor yapmak amacıyla halı sahaya gidip futbol oynama fırsatına koronavirüs engeli gelmişti. Halı sahalar kapandıktan sonra halı sahalar açıldı mı araştırması yapanlar için müjde geldi. İşte halı sahaların açılma tarihi!

Halı sahalar açıldı mı?

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, halısahaların açılma tarihine dair son dakika açıklaması yaptı. Halı sahalar ne zaman açılıyor araştırması yapanlara Muharrem Kasapoğlu, yarından itibaren halı saha spor tesislerinin açılacağını duyurdu. Özellikle büyük şehirde yaşayan insanların tercih ettiği hali sahalarda futbol oynama keyfi koronavirüsten dolayı aylardır engellenmişti. Koronavirüs önlemleri kapsamında kapatılan halı sahalarının tekrar açıklacak olması vatandaşları sevindirdi. Halı sahalar açılıyor mu araştırması yapan vatandaşlar, tekrar halı sahada futbol oynayacağı günleri iple çekiyor.