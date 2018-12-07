SPOR

Halil Akbunar 3 yıl daha Göztepe'de

GÖZTEPE HABERLERİ  | 07.12.2018 14:04 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Halil Akbunar'ın sezon sonu bitecek sözleşmesini 3 yıl daha uzattı.

Halil Akbunar 3 yıl daha Göztepe'de

Göztepe Kulübü, sosyal medya hesabından yayımladığı bir video ile Halil Akbunar'ın sözleşmesinin 2021-2022 sezonu bitimine kadar uzatıldığını duyurdu.

Takım ikinci kaptanı Halil Akbunar, sözleşme imzaladığı için çok mutlu olduğunu belirterek, "Burası benim evim, bugün sadece bu gerçeği kağıda dökmüş olduk. Göztepe'nin başarısı için var gücümle çalışmaya devam edeceğim." ifadelerini kullandı.

2011-2012 sezonu devre arasında Göztepe'de profesyonel olan 25 yaşındaki Halil Akbunar, sarı-kırmızı formayla son 2 sezonda Süper Lig'de 44 maçta 3 gol kaydetti.

PARTNERSahibinin 20 bin avrosunu yediSahibinin 20 bin avrosunu yedi
Süper Lig ekibinde deprem! Sezonu kapattıSüper Lig ekibinde deprem! Sezonu kapattı
Göztepe'de Gouffran tepkisiGöztepe'de Gouffran tepkisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Halil Akbunar Göztepe

En Çok Okunan Haberler

CHP'den istifa edip AK Parti'ye geçti

CHP'den istifa edip AK Parti'ye geçti

Ahmet Davutoğlu'ndan gündemi sarsacak sözler: Para ile adam tutup...

Ahmet Davutoğlu'ndan gündemi sarsacak sözler: Para ile adam tutup...

Ali Koç'un istediği teknik direktör belli oldu

Ali Koç'un istediği teknik direktör belli oldu

Ozan Kabak'ın yeni takımını açıkladı

Ozan Kabak'ın yeni takımını açıkladı

Karim Benzema'dan Fenerbahçeli Valbuena'ya hakaret

Karim Benzema'dan Fenerbahçeli Valbuena'ya hakaret

Khabib Nurmagomedov'dan kadınlara olay sözler: Kocanızın işini bitirin

Khabib Nurmagomedov'dan kadınlara olay sözler: Kocanızın işini bitirin

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Göztepe'de Hakan Çinemre sezonu kapattı

Göztepe'de Hakan Çinemre sezonu kapattı

Göztepe taraftarından Gouffran tepkisi

Göztepe taraftarından Gouffran tepkisi

Göztepe’de Deniz Kadah hasreti bitiyor

Göztepe’de Deniz Kadah hasreti bitiyor

Göztepe'de Alpaslan Öztürk rüzgarı

Göztepe'de Alpaslan Öztürk rüzgarı

Göztepe puanını Süper Lig'de 18'e yükseltti

Göztepe puanını Süper Lig'de 18'e yükseltti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Halil Akbunar 3 yıl daha Göztepe'de

Göz-Göz, Halil'i bırakmadı

Göztepe'de Hakan Çinemre sezonu kapattı

Süper Lig ekibinde deprem! Sezonu kapattı

Göztepe taraftarından Gouffran tepkisi

Göztepe'de Gouffran tepkisi

Göztepe’de Deniz Kadah hasreti bitiyor

Göztepe'de hasret bitiyor

Göztepe'de Alpaslan Öztürk rüzgarı

Göztepe'de Alparslan rüzgarı

Göztepe'de Jerome'nin durumu belirsiz

Jerome'nin durumu belirsiz

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.