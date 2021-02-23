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Halil Akbunar, Trabzonspor'un takibinde!

23.02.2021 10:26 | Son Güncelleme:
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Halil Akbunar, Trabzonspor'un takibinde!

Fenerbahçe'yi Kadıköy'de yıkan Halil Akbunar'ın devre arası transfer döneminde Trabzonspor'a transferi gerçekleşmemişti, Fırtına, Akbunar'ı yazın renklerine bağlamak için yeniden Göz-Göz'ün kapısını çalacak.

Fenerbahçe deplasmanında Göztepe'ye 3 puanı getiren golü atan Halil Akbunar'ı devre arasında Trabzonspor renklerine bağlamak için girişimlerde bulundu. Ancak Göztepe, 27 yaşındaki oyuncusunu satmaya yanaşmadı. Trabzon da sezon sonu yeniden Göztepe'nin kapısını çalmak üzere bu transferi şimdilik askıya aldı.

42 GOL, 40 ASİST YAPTI

İzmir ekibiyle 2012'de profesyonel sözleşme imzalayan Halil, 2015-16 sezonunda Elazığ'da kiralık oynadı. Bir yıl sonra tekrar Göztepe'ye dönen ve takımın Süper Lig'e çıkmasında büyük rol oynayan Halil, Sarı-Kırmızılı formayla 261 maça çıktı, 42 gol atıp, 40 da asist yaptı. Başarılı oyuncunun Göztepe ile 2022 yılına kadar sözleşmesi var.

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