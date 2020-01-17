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  4. Halil Avcı dövizden daha çok kazandırdı

Halil Avcı dövizden daha çok kazandırdı

ADANA HABERLERİ  | 17.01.2020 09:57 | Son Güncelleme

Adana Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi ve Halil Avcı İnşaat Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Orhan Murat Avcı, doğru firma ve doğru proje tercih edildiği takdirde gayrimenkulün her türlü ekonomik koşulda riski bulunmayan en karlı yatırım aracı olmaya devam ettiğini bildirdi.“Gayrimenkul kazandırır iddiasında bulunurken burada her projeyi kastetmiyorum” diyen Orhan Murat Avcı, konut ya da herhangi bir gayrimenkul yatırımının mutlak kazançlı olması için doğru marka ve doğru projenin belirleyici etki yaptığının unutulmaması gerektiğini bildirdi.

Halil Avcı dövizden daha çok kazandırdı

Adana Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi ve Halil Avcı İnşaat Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Orhan Murat Avcı, doğru firma ve doğru proje tercih edildiği takdirde gayrimenkulün her türlü ekonomik koşulda riski bulunmayan en karlı yatırım aracı olmaya devam ettiğini bildirdi.
“Gayrimenkul kazandırır iddiasında bulunurken burada her projeyi kastetmiyorum” diyen Orhan Murat Avcı, konut ya da herhangi bir gayrimenkul yatırımının mutlak kazançlı olması için doğru marka ve doğru projenin belirleyici etki yaptığının unutulmaması gerektiğini bildirdi. Avcı, “Biz firma olarak kendi sattığımız konutların satışının yapıldığı tarih ile bugünkü değerini kıyaslıyor ve devletin diğer yatırım araçları ile ilgili resmi verilerini dikkate alıyoruz. Resmi verilere göre, geçen yıl Dolar yüzde 8, Euro yüzde 5 kazandırırken, satışını yaptığımız konutlar yüzde 31’lik kar sağladı” bilgisini verdi.
Gayrimenkule yatırım yapılırken öncelikle hangi ekonomik koşulda olursa olsun taahhütlerini harfiyen yerine getiren, inşaatını süresi dahilinde tamamlamayan, belirli bir finans gücü olan ve hepsinden önemlisi güven veren firmayı tercih etmek gerektiğinin altını çizen Orhan Murat Avcı, “41 yıldır güven inşa eden firma olarak yatırımcılarımıza ve yaşam alanlarında bir konuttan daha fazlasını bekleyen müşterilerimize kazandırmanın gururunu yaşıyoruz” diye konuştu.
Avcı, her yıl maliyetleri enflasyonun üzerinde artış gösteren konutun aynı oranda değer kazandığını belirterek, konutun gerektiğinde ipotek gösterilip finans kaynağı olabildiğini, kiraya verilip düzenli gelir sağladığını ya da içinde oturulup kira derdine son verilebileceğinden çok yönlü değerlendirme imkanının bulunduğunu ifade etti.
Yeni projesinin lansmanını “1 Şubat” olarak açıklayan Halil Avcı İnşaat Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Orhan Murat Avcı, “Dream” serisine devam edecekleri bu proje ile 41. kuruluş yıllarını taçlandıracaklarını bildirdi.
Her projesi bir önceki projesine rakip olan firmanın yeni projesi için lansmana özel fiyat ve ödeme koşullarından faydalanmak isteyenler "yeniprojeyekaydolun.com" adresinden ön kayıt yaptırabiliyor.

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